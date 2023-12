VÍDEO – Bombeiros apagam incêndio na Serra do Tabuleiro, em Palhoça; polícia investiga causa

O Corpo de Bombeiros apagou nesta terça-feira, 26, o incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A Polícia Civil agora investiga as causas do incêndio que destruiu cerca de 200 hectares.

As chamas começaram na região de Maciambu e se alastraram até o parque. Por causa do fogo, um trecho da rodovia Evádio Paulo Broering precisou ser interditado parcialmente, já que oferecia risco aos motoristas que trafegavam pela via.

No primeiro dia de incêndio, mais de nove viaturas, entre caminhões e caminhonetes, uma aeronave Arcanjo-01 e Águia, trabalharam na ocorrência.

No início da noite de terça-feira, um pequeno foco surgiu em um trecho da mata, mas também foi apagado pelas equipes.

