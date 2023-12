Homem danifica loja após perder ônibus no terminal rodoviário de Brusque

Um homem de 41 anos foi detido na noite desta terça-feira, 26, após quebrar o guichê de uma loja anexa ao terminal rodoviário de Brusque, localizado no Centro II da cidade. homem havia perdido o ônibus do qual teria comprado uma passagem.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com sinais de embriaguez na rodoviária, por volta das 20h20.

O segurança do espaço, de 38 anos, testemunhou o fato e repassou os detalhes aos policiais.

Durante conversas dos policiais com o homem, o suspeito deixou de seguir as orientações dos agentes. Assim, consta no relatório da PM que foi necessário uso moderado da força para conter o homem. Ele foi algemado e levado para a delegacia.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: