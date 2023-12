Esta última semana de 2023 vem sendo caracterizada pelas condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o cenário de tempo seco, que se destacou de maneira significativa tanto na segunda-feira de Natal quanto na terça-feira, 26, está previsto para se manter na região nesta quarta-feira, 27.

Coutinho falou à nossa coluna, compartilhando detalhes da previsão que, inclusive, se estende até a virada do ano.

Destaque para o aumento da intensidade do calor e o retorno da chuva ainda em 2023; confira o boletim a seguir.

Quarta e quinta-feira em Brusque e região

*Boletim: Climaterra >>

Iniciando este boletim, trago detalhes das condições climáticas previstas para esta quarta-feira em Brusque e na região.

O dia, que teve um início ameno considerando a estação, não irá apresentar um aquecimento expressivo durante a tarde, com as temperaturas máximas estimadas ficando abaixo dos 30°C.

O sol, no entanto, continua a brilhar, mesmo que na presença de algumas nuvens.

Esse cenário propício para atividades ao ar livre permanece no Vale do Itajaí na quinta-feira.

A diferença reside nos termômetros, que apontam a intensificação do calor, com temperaturas voltando a exceder os 32/33°C. O risco de chuva permanece baixo.

Volta da chuva a Brusque e região

Ao direcionarmos nosso olhar para a sexta-feira, observamos que o destaque desse dia será o calor intenso, previsto para impactar Brusque e as demais cidades do Vale do Itajaí.

As temperaturas podem facilmente ultrapassar os 35 a 36°C.

Importante ressaltar que esse aquecimento pode propiciar a formação de núcleos de trovoadas a partir da tarde até a noite, podendo ser intensos em alguns pontos.

Este sistema, responsável por essas instabilidades, deve resultar em temperaturas mais amenas para o último fim de semana de 2023.

Tanto sábado quanto domingo estão projetados para apresentar maior presença de nuvens, intercaladas com algumas aberturas de sol.

É válido destacar que esses dois dias não estão isentos de chuva, sem um horário específico para ocorrer.

Já as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 25 a 26°C, representando uma diferença abrupta nos termômetros em comparação ao calor extremo previsto para sexta-feira.

Projeções sujeitas a alterações

É crucial destacar então que a projeção fornecida anteriormente está respaldada nas informações mais recentes, atualizadas pelos modelos meteorológicos.

Esses dados que nos são entregues, estão sujeitos a alterações à medida que novas atualizações se tornam disponíveis.

Sendo assim, continuaremos monitorando e mantendo os leitores do Blog do Ciro Groh informados nas próximas edições.

*Com informações: Climaterra

Região de Brusque na madrugada

Na sequência desta edição desta quarta-feira, vamos agora focar nas informações pertinentes ao monitoramento das condições meteorológicas na região de Brusque durante a madrugada recente.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer de hoje, destacando os valores amenos para a época do ano (em vermelho).

Não foram identificados registros de chuva durante esse intervalo (em azul).

Fotos dos leitores

Conforme é habitual, encerramos cada matéria com as fascinantes imagens então compartilhadas então por nossa comunidade de leitores.

As fotografias abaixo ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

