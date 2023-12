Edifício em construção tem princípio de incêndio no bairro Dom Joaquim

Um edifício em construção, localizado na rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, sofreu um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, 26. Prédio fica próximo a um posto de combustível.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local por populares que avistaram fumaça no telhado do prédio. De acordo com o órgão, a causa provável para o princípio de incêndio foi um defeito em seis placas de energia solar, que estavam no teto.

Os bombeiros utilizaram cerca de 2 mil litros de água para realizar o resfriamento e rescaldo do telhado. Nenhuma pessoa estava no prédio no momento que as chamas iniciaram.

O proprietário da edificação, de 57 anos, esteve no local e foi orientado a chamar a empresa que realizou a instalação das placas solares para fazer a manutenção necessária.