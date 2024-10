Caminhão bitrem pega fogo na BR-101, em Itajaí, e causa 16 quilômetros de filas

Um caminhão bitrem carregado com 48 toneladas de arroz pegou fogo na BR-101, em Itajaí, na tarde desta quarta-feira, 16. O acidente foi registrado no quilômetro 124, sentido norte, próximo ao trevo com a rodovia Antônio Heil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o chamado foi recebido por volta das 15h, e, ao chegarem ao local, parte do caminhão já estava tomada pelas chamas. O veículo era um modelo Scania 560, ano 2024.

Para combater o incêndio e resfriar a carga, as equipes utilizaram aproximadamente 7 mil litros de água pressurizada e Líquido Gerador de Espuma (LGE). Apesar dos esforços, a carga foi parcialmente destruída.

Trânsito de 16 quilômetros

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio teria sido causado por um defeito mecânico. Não houve vítimas no incidente.

Além disso, uma faixa da BR-101 foi interditada para o trabalho dos bombeiros, sendo totalmente liberada às 17h10. Nesse horário, a Arteris Litoral Sul registrava uma fila de 16 quilômetros de trânsito na rodovia.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: