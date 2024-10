Nova realeza mirim da Fenarreco é eleita; confira fotos

Na tarde desta quarta-feira, 16, na Fenarreco elegeu a nova realeza mirim que representará a festa em 2025 e 2026. Laurah Nicolly Gonçalves Master foi eleita rainha, acompanhada pela 1ª princesa, Vitória Maria Bartelt, e pela 2ª princesa, Maria Clara Pereira de Simas.

O concurso contou com a participação de 17 candidatas, com idades entre sete e oito anos. A comissão julgadora avaliou simpatia, comunicação e educação. As candidatas fizeram uma coreografia coletiva ao som de músicas tradicionais da Fenarreco e, em seguida, desfilaram individualmente para se apresentarem.

“Estou muito feliz e agradecida a todos que votaram em mim. É uma honra e estou muito animada para o próximo ano”, disse a emocionada rainha Laurah. A faixa foi entregue por Manuela, que representou a cidade e a Fenarreco nos últimos dois anos. “É triste deixar o cargo, mas sei que a nova realeza vai representar a Fenarreco lindamente. Esses dois anos foram uma experiência inesquecível que sempre vou guardar no meu coração com muito carinho”, destacou.

A quarta-feira também foi marcada pela Fenarreco Mirim, com brinquedos gratuitos para crianças de até 12 anos, das 13h às 17h. Jéssica Schwamberger, moradora do bairro Dom Joaquim, trouxe sua filha Júlia, de seis anos, para aproveitar a diversão.

“Ela aproveitou todos os brinquedos e ficou super feliz. Depois, passamos pela área de comidas e ainda assistimos à escolha da realeza mirim”, contou Jéssica.

A programação da Fenarreco segue até domingo, 20, quando será eleita a nova realeza adulta. Na quinta-feira, 17, o destaque fica por conta da apresentação da Big Band Brusque, formada por 17 músicos sob a regência do maestro Isaque Lacerda, homenageando o maestro brusquense Edino Krieger.

Além disso, a festa continua na quinta. Com os portões abertos às 11h já para o almoço, o dia segue com banda ao meio-dia. Pra fechar a festa, a banda Madamme Frau se apresnetará até a meia-noite.

O Projeto Cultural 37° Fenarreco é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Brusque, com patrocínio do Komprão e Havan, é realizado pela Fundação Cultural de Brusque, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Confira fotos da nova realeza mirim da Fenarreco:

