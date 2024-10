Mega-Sena 2786: confira os números sorteados nesta quarta-feira

O sorteio da Mega-Sena 2786 aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal é de R$ 33 milhões.

Confira os números da Mega-Sena 2786:

06-11-17-20-40-51

Além dos sábados, os sorteios da Mega-Sena acontecem nas terças e quintas. Contudo, nesta semana, o concurso não foi realizado na terça-feira por conta de ajustes na programação do feriado do último sábado, 12 de outubro. Assim, o próximo sorteio será no próximo sábado, 19.

O resultado detalhado será divulgado posteriormente no site Loterias Caixa.

