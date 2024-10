A professora Juliana Gracieti Sperber, do Centro de Educação Infantil Cecília Santiago Dias, de Itajaí, é uma das nove finalistas do Prêmio Educador Nota 10, que busca valorizar iniciativas que contribuem para a transformação da educação brasileira. A cerimônia de premiação anunciará a classificação de cada participante e divulgará o Educador do Ano. O evento será realizado no dia 12 de novembro, na Pinacoteca, em São Paulo.

Juliana Gracieti Sperberfoi um dos destaques na categoria de Sustentabilidade, que reconhece práticas pedagógicas voltadas à promoção e implementação do desenvolvimento sustentável das cidades, assim como à conservação e geração de conhecimento sobre temas como recursos naturais e economia circular. O projeto desenvolvido pela professora, intitulado “Quintal das Sensações”, incentivou a ambientação das crianças do maternal na área verde da escola, proporcionando a criação de um vínculo entre elas e a natureza.

“O objetivo é proporcionar uma educação além da sala de aula, levando as crianças a vivenciar o que tem do lado de fora, sentir a areia e a grama nos pés, e trazer a natureza para dentro da sala”, conta. “Assim, elas aprendem a cuidar da natureza de forma prática, tornando-se criativas, observadoras e conscientes do seu papel na preservação do planeta”, acrescenta Juliana Gracieti Sperberfoi.

Nesta edição, foram inscritos mais de 2.700 projetos desenvolvidos por professores e gestores escolares de escolas públicas e privadas, da Educação Infantil ao Ensino Médio, de todo o país. Ao todo, foram selecionados nove projetos transformadores e de impacto alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, a partir de três diferentes eixos temáticos: Direitos Humanos, Sustentabilidade e Tecnologia e Inovação.

Durante a cerimônia de premiação, serão relevados os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria. Eles receberão, respectivamente, prêmios em dinheiro nos valores de R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, e serão apresentados no Melhor da Noite, programa diário do horário nobre da Band, comandado por Rodrigo Alvarez e Glenda Kozlowski.