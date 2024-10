Motorista de aplicativo acusado de cometer assédio em Guabiruba é desligado de igreja em que trabalhava

A Igreja Evangélica de Brusque (ADBRU) divulgou na tarde desta quarta-feira, 16, o desligamento do motorista de aplicativo envolvido em um caso de assédio sexual ocorrido durante a noite do último domingo, 13, em Guabiruba. O suspeito trabalhava na instituição.

O desligamento do homem foi anunciado por meio de uma nota divulgada pela igreja.

O crime ocorreu durante uma corrida iniciada em Brusque e finalizada em Guabiruba. Uma mulher ia até a casa do namorado quando, durante o trajeto, o motorista de aplicativo passou a importuná-la. A vítima fez um boletim de ocorrência sobre o caso.

Via nota, a ADBRU ressaltou que repudia qualquer atitude leviana e imoral de qualquer membro que não condiz com a palavra de Deus no qual a igreja é pautada. “E que a igreja não tem responsabilidades no âmbito pessoal das atitudes levianas e imorais de um membro nas suas atividades de ofício ou sociais no dia a dia!”.

Áudios gravados

Um áudio gravado pela vítima registra o homem questionando se poderia se masturbar. Situação aconteceu enquanto ambos ainda estavam no carro. Confira:

“Por exemplo, você se importa se eu tivesse bem excitado, um exemplo… não vai estar tocando em você… me masturbasse. Entendeu? Não é uma coisa que você estará sendo tocada. Entende? Mais uma questão da pessoa descarregar, por estar muito tempo… sozinha e tal… Entende o que eu tô falando? Teria algum problema?”, questiona.

Pedido de desculpas

Após denunciar o caso nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, vídeos feitos pela vítima chegaram até a mulher do suspeito. Conforme a repercussão negativa, o motorista de aplicativo voltou à casa da vítima para se desculpar.

Outro vídeo gravado pela mulher mostra o momento que o homem vai até a casa buscando se redimir. “É só a minha imagem… Não tenho nada a fazer de mal para ela. Eu sou um ser humano que errei e estou vindo me retratar, pedir desculpas. Sou um homem de bem, sou um homem de família”, disse ele, do portão da residência.

Leia também:

1. Entre flores e pincéis: conheça a artesã de Brusque e o jardim que inspira suas telas

2. Moradores da Estrada da Fazenda, em Brusque, relatam tráfego irregular de veículos

3. Homem é preso após esfaquear padrasto de ex-namorada em Itajaí

4. Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

5. Prazo para saque de valores esquecidos encerra nesta quarta-feira; saiba como consultar

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: