Sesi de Brusque realiza palestra em alusão ao Outubro Rosa

O Sesi de Brusque realizará no dia 30 de outubro uma palestra em alusão ao Outubro Rosa. O evento é aberto para o público e acontece no Centro Empresarial de Brusque, Cescb, às 19h. A palestra será ministrada pelo médico Luiz Fernando Sommacal, e leva o nome de “Outubro além do Rosa”.

O encontro vai explorar os cuidados com o corpo, abordando em especial o câncer de mama. Para participar, é preciso se inscrever através do link. As inscrições são limitadas.

A entrada solidária será a doação de um item de higiene pessoal, que será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Para a coordenadora de Saúde do Sesi, Iracema Gonçalves de Paulo, este encontro é uma oportunidade de reunir mulheres e buscar informações sobre saúde feminina de maneira geral. “Será um momento muito especial e em prol de uma causa muito importante. Convidamos todas a participarem dessa busca pelo conhecimento e do auto cuidado”, completa ela.

