Caminhão é abandonado em rodovia de São João Batista após tombamento

Um caminhão tombou na tarde deste domingo, 21, na rodovia Gentil Battisti Archer, em São João Batista. O acidente aconteceu por volta de 13h. O motorista não foi localizado.

O tombamento foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que foi acionada para atender a ocorrência, na altura do barro Indaiá.

O caminhão envolvido no acidente é um Volvo FH 460, com placas de Itajaí. Foi confeccionado boletim de ocorrência e de sinistro de trânsito. O veículo ficou sob responsabilidade do chefe do tráfego da empresa, que compareceu ao local.

