O Ourinho, campeão de futsal feminino de Botuverá, se pronunciou por meio de nota após a repercussão do tumulto na final do campeonato, realizada neste sábado, 1º.

Após a arbitragem se confundir quanto à quantidade de pênaltis a serem cobrados após o empate em 2 a 2 no tempo normal, houve uma longa discussão até definir o Ourinho como campeão. Conforme o relato (confira na íntegra no fim da matéria), uma torcedora do time adversário desceu até a quadra para agredir uma jogadora do Ourinho, que revidou. Na sequência, duas jogadoras do Império agrediram a adversária, enquanto outros integrantes das equipes tentavam separar a briga.

A jogadora do Ourinho deixou o Ginásio do Imigrante para entrar em seu carro e deixar o local, seguida pelas duas adversárias e pela torcedora, com outras pessoas tentando impedir mais agressões.

O Ourinho foi campeão após empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

Confira a nota na íntegra:

“Infelizmente no momento de maior glória deste time e um dos maiores momentos do clube, o time de futsal feminino do Ourinho tem que vir a público se pronunciar sobre os fatos lamentáveis ocorridos na final do campeonato de futsal feminino de Botuverá.

No último sábado, 01/06, aconteceram as finais do campeonato de futsal feminino de Botuverá. Na grande final entre Ourinho X Império a partida terminou empatada em 2 X 2 sendo decidida nas cobranças de pênaltis. O regulamento previa a disputa com uma série de 5 cobranças para cada time e se mantendo o empate seria uma cobrança alternada para cada time até sair um vencedor (conforme regulamento da competição em anexo). Após a terceira cobrança de cada time o jogo permanecia empatado e na quarta cobrança do nosso time a nossa atleta perdeu. Conforme relatado por integrantes do time Império, na

quarta cobrança do seu time o árbitro informou que se convertesse a cobrança acabaria. Isso gerou reclamação por parte de nossos integrantes informando que o regulamento previa 5 penalidades. Neste momento o árbitro informou que não tinham conhecimento do regulamento por não ter sido entregue à eles. Neste momento foi entendido e acordado que eram 5 penalidades. Após a quinta cobrança o jogo permanecia empatado. Na nossa sexta cobrança foi convertida e na sexta cobrança do Império a nossa goleira pegou, conquistando assim o título para o nosso time. Neste momento todo o nosso time

comemorou a vitória e o time Império se dirigiu saudando a sua torcida, todos entendendo que o jogo teria se encerrado. Porém o árbitro interveio dizendo que esta série seria de 3 penalidades, fato que não está no regulamento da competição (esses fatos estão gravados na transmissão do canal Joga 7 no youtube).

Isso gerou uma grande confusão nos times e torcidas presentes no ginásio. A organização do campeonato foi chamada para tirar as dúvidas e resolver a situação, porém não se chegava ao ponto de se fazer cumprir o regulamento.

Após mais de 15 minutos de discussões foi confirmado o nosso título. Neste momento as nossas atletas comemoraram. O simples fato da comemoração gerou revolta numa torcedora adversária que invadiu a quadra e agrediu uma das nossas atletas que acabou revidando. Então, duas atletas adversárias partiram para agressões provocando a saída de quadra do nosso time. Vale salientar que as outras atletas e integrantes do time Império seguravam e separavam seu time da confusão. Todo o nosso time ficou no canto da arquibancada próximo ao portão de entrada da quadra (tudo isto também registrado na transmissão do Canal Joga 7 no YouTube). Uma das nossas atletas agredidas, por medo de agressões, correu para o estacionamento entrou em seu carro e foi para casa. As duas atletas e a torcedora correram ao estacionamento para agredi-la e outros torcedores e integrantes do time foram para segurá-las e separar. Em nenhum momento houve briga entre os times no estacionamento e nem dentro de quadra.

No momento os times foram chamados para receber as premiações, porém as agressoras se encontravam dentro de quadra e ameaçando nossas atletas. Por falta de segurança foi decidido não entrar para receber premiação até que se tivesse segurança. As premiações foram entregues, mas a comemoração foi contida depois de tanta demora, tanta confusão e com pouquíssimas pessoas ainda presentes no ginásio.

Ressaltamos que toda a confusão se deu por desconhecimento do regulamento por parte da arbitragem, por uma grande falha em resolver o problema por parte da organização do campeonato e por causa de 3 pessoas que partiram pra agressões. Esperamos que estas falhas entre arbitragem e organização não ocorram mais. Mas nenhuma falha de arbitragem ou da organização justifica a violência, por isso pedimos que sejam punidas exemplarmente.

Lamentamos profundamente que as únicas notícias veiculadas na região seja sobre a confusão e não foram sobre o excelente campeonato que tivemos. Com isso, encerramos o assunto sobre a confusão gerada e daqui por diante vamos falar somente sobre futebol jogado e amizades geradas.

Parabenizamos o time Império pelo excelente campeonato, pela grande final disputada, e por não querer brigar em nenhum momento. O fato isolado causado por 3 pessoas não pode manchar este lindo campeonato que vocês jogaram. Continuem assim, vocês tem o nosso respeito.

Também parabenizamos os times da Águas Negras e do Elitte, vocês abrilhantaram o campeonato feminino que foi de um nível alto. Esperamos nos encontrar nos próximos campeonatos.

Por fim, saudamos as nossas atletas e comissão técnica pela garra, união e determinação na conquista desse campeonato. Vocês entraram para a história do Clube Esportivo Ourinho conquistando o primeiro campeonato municipal feminino do clube e o terceiro campeonato municipal da nossa linda história. Esperamos contar com todas vocês futuramente.

Esperamos que no próximo campeonato o interesse nas notícias e nas redes sociais seja sobre o futebol jogado e não sobre uma confusão ocasionada por pouquíssimas pessoas. O futebol feminino está recomeçando no nosso município e precisamos de todo o apoio possível para todos os times que queiram participar. Somos parceiros e incentivadores dessa modalidade.

OURINHO CAMPEÃO DE FUTSAL FEMININO DE BOTUVERÁ 2024

Botuverá, 04 de Junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão técnica e atletas do Ourinho Futsal Feminino”

