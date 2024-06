Motociclistas ficam em estado grave após colisão frontal na rodovia Ivo Silveira

Duas pessoas ficaram em estado grave após uma colisão frontal entre duas motos na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 6h15 desta terça-feira, 4, nas proximidades do quilômetro 116. As vítimas tinham 51 e 43 anos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma CG Fan e uma Z400, ambos veículos com placas de Brusque. A CG era conduzida por uma mulher de 51 anos, já a Z400 era conduzida por um homem de 43 anos.

Segundo o relatório dos agentes, foi constatado que as motocicletas transitavam pela rodovia SC-108 (Ivo Silveira), no sentido contrário uma da outra, quando nas proximidades do quilômetro 116, 060 houve a colisão frontal.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas, que ficaram em estado grave, e as encaminharam para o Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Febre do oropouche: Vigilância em Saúde de Brusque explica sintomas e semelhança com a dengue

2. Reforma da escola João Boos, em Guabiruba, segue sem andamento

3. Identificado homem que morreu após colisão de carro com poste na rodovia Antônio Heil

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (03 a 04/06)

5. Good Times vai acontecer em setembro em Brusque; confira atrações

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: