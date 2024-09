Os times campeões municipais de futsal em Guabiruba e Botuverá se enfrentam na Recopa Intermunicipal, com os jogos de ida sendo disputados neste sábado, 14, no ginásio João Schaefer, em Guabiruba.

Às 19h, o Fênix recebe as botuveraenses do Ourinho, pela Recopa feminina. O jogo de ida masculino começa às 20h, entre Atlético Tarumã e Figueira. As partidas de volta serão disputadas no Ginásio do Imigrante, em Botuverá.

O Fênix conquistou seu nono título municipal em 24 de agosto, após vitória nos pênaltis sobre o Tor Futsal. A equipe teve a artilheira do campeonato, Duda, e goleira menos vazada, Amandinha.

A conquista do Ourinho também terminou com disputa de pênaltis, vencendo o Império após empate em 2 a 2 no tempo normal. Foi uma campanha com grande recuperação, levando a melhor na semifinal e na final após duas derrotas consecutivas na primeira fase.

Campeão de Guabiruba no naipe masculino, o Atlético Tarumã venceu o Olaria por 5 a 2 na final. A vitória coroou uma campanha com 100% de aproveitamento, que teve Gelson como craque da final e do campeonato e Jelson como goleiro menos vazado.

O campeão mais recente é o Figueira, que venceu a final sobre o Primos Móveis/Bandoleiros em 31 de setembro. A vitória por 5 a 3 teve golaços, duas viradas e muita emoção nas arquibancadas lotadas do Ginásio do Imigrante.

Recopa Intermunicipal

Ginásio João Schaefer, Guabiruba

Sábado, 14/09

19h – Fênix x Ourinho

20h – Atlético Tarumã x Figueira

