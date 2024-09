Homem é preso suspeito de matar e ocultar cadáver do próprio amigo em Indaial

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira, 12, suspeito de matar e ocultar o cadáver do amigo de 29 anos, em Indaial. A vítima era Aliffer de Oliveira Korb.

As investigações da Polícia Civil se iniciaram após a família registrar um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento da vítima. Familiares não tinham contato com Aliffer desde o dia 1º de setembro, dia que ocorreu o assassinato.

Durante o inquérito, os policiais identificaram que tratava-se de um caso de homicídio seguido de ocultação do cadáver.

Após a análise de câmeras e oitiva de testemunhas, a Polícia Civil diz ter descoberto a autoria dos fatos. O homicídio foi realizado com arma de fogo em uma residência na rua Camboriú, no bairro Rio Morto, em Indaial. Já o cadáver foi ocultado no leito de um rio na Serra da Santa, em Pouso Redondo.

Na noite de quinta, a Polícia Civil se deslocou até a Serra da Santa e encontrou o corpo, com o apoio da Polícia Científica, em um local de difícil acesso. O corpo estava em uma cova, com os pés amarrados por uma corda.

A Polícia Civil requisitou uma perícia tanto no local do homicídio quanto no local onde o corpo de Aliffer foi encontrado. “Quanto à motivação do crime, pelo apurado até então, os indícios relacionam-se a questões financeiras, decorrentes de dívidas entre autor e vítima”, ressalta o delegado Filipe Martins.

Ainda segundo o delegado, as investigações continuam para verificar se há mais pessoas envolvidas no assassinato. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

