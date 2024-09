Na manhã desta sexta-feira, 13, algumas cidades no Vale do Itajaí, como Vidal Ramos, foram então surpreendidas por um fenômeno meteorológico raro; a chamada chuva preta.

Juliana Brambila, moradora local, registrou o evento em vídeo e descreveu a água da chuva como “cor de petróleo”, de tão turva.

A precipitação escura, que trouxe espanto às pessoas, ocorre em um momento de prolongada estiagem na região, somada aos efeitos das queimadas que têm devastado vastas áreas do Brasil.

Chuva preta em Brusque

A chuva preta, já registrada em cidades como Vidal Ramos, também atingiu Brusque na manhã desta sexta-feira.

O morador Juliano Heil, do bairro Santa Terezinha, documentou o fenômeno, surpreendendo com a coloração escura das gotas.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o avanço da frente fria, iniciado na madrugada, trouxe chuva para várias localidades do Vale do Itajaí, e o fenômeno poderá continuar a impactar Brusque e região ao longo da tarde e noite desta sexta-feira.

O que é a chuva preta

Conforme Puchalski, a chuva preta é um fenômeno que ocorre quando as partículas de fuligem e poluição, presentes na atmosfera — em grande parte resultantes das queimadas que se alastram pelo Brasil — se misturam às gotas de chuva.

Essas partículas, carregadas de poluentes, conferem à precipitação uma coloração escura, o que pode assustar e intrigar quem presencia o evento, explica o profissional.

Limpeza na atmosfera

Além do impacto imediato, essa frente fria que está atingindo o Vale do Itajaí promete trazer uma mudança significativa nas condições meteorológicas para o fim de semana em Brusque e região, antecipa Puchalski.

Com a chegada da umidade e do vento do quadrante sul, a atmosfera será gradualmente limpa, dissipando a fuligem e as partículas de poluição que pairam no ar.

A expectativa é que o fim de semana traga uma virada no tempo, com queda nas temperaturas e uma melhora na qualidade do ar.

Isso proporcionará um domingo de baixa sensação térmica e irá encerrar, então, o ciclo de dias marcados por clima seco e cenários desérticos, conclui o especialista.

Fotos desta sexta-feira

Encerramos esta pauta com uma série de fotografias que capturam o cenário em Brusque nesta sexta-feira, marcado pela mudança climática no município.

Confira as imagens que selecionamos para ilustrar essa transformação.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

