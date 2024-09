Fenômeno da seleção brasileira, a atleta Rosamaria Montibeller, de Nova Trento, renova com o time japonês Denso Airybees para a temporada de clubes 24/25. Após conquistar medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, a jogadora de vôlei retorna ao Japão com o objetivo de evoluir ainda mais dentro de quadra, focando, principalmente, na parte defensiva.

Em sua primeira temporada representando o clube, Rosamaria finalizou a V.League sendo a segunda maior pontuadora da liga japonesa e campeã da V.Cup – campeonato que encerra a temporada de vôlei feminino no Japão.

“Quando decidi jogar no Japão, eu tinha como objetivo melhorar a minha parte defensiva, além do ataque. Na temporada passada, eu pude perceber como eu realmente evolui nesses quesitos, entendi que, muitas vezes, não é força, mas é jeito. Estou muito animada em seguir jogando com a Denso, me senti muito acolhida pela comissão técnica e as outras jogadoras. Tenho certeza que será mais uma temporada importante para a minha carreira”, declara a atleta de 30 anos.

A renovação com o Japão também já visa alcançar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (EUA), em 2028, após ser protagonista na conquista de duas medalhas olímpicas para o Brasil: prata em Tokyo (2021) e bronze em Paris (2024).

Representando a seleção brasileira há mais de 10 anos, Rosamaria jogou por quatro temporadas na Itália, antes de embarcar para o Japão, ano passado. Na liga italiana, uma das principais do mundo, a atleta disputou pelos principais times, como Bartoccini Fortinfissi Perugia, VBC Èpiù Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara e E-Work Busto Arsizio. Em todos os clubes que passou, a jogadora foi destaque, sendo uma das maiores pontuadoras nas competições.