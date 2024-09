Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Brusque

Mais de 40 aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro em Brusque nesta quarta-feira, 11. A ação foi coordenada pela Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Ambiental (CPMA).

As aves estavam alojadas em gaiolas e viveiros em uma residência, sem as devidas autorizações do órgão ambiental competente. Entre os 41 animais resgatados, três espécies estão oficialmente ameaçadas de extinção.

Após a avaliação de um profissional especializado, a maioria das aves foi devolvida ao habitat natural. Entretanto, um papagaio-verdadeiro precisou ser encaminhado ao hospital veterinário da Universidade Regional de Blumenau (Furb) para cuidados especializados.

De acordo com a PM, o proprietário da residência, que não teve a localização divulgada, será responsabilizado tanto administrativamente quanto criminalmente pelo ato de manter aves silvestres em cativeiro sem as devidas permissões.

Leia também:

1. Empresa de Chapecó vence processo licitatório e vai construir novo trevo da rodovia Antônio Heil

2. VÍDEO – Chuva preta surpreende cidades no Vale do Itajaí nesta sexta-feira

3. VÍDEO – Polícia Militar divulga imagens de motociclista que foi preso por realizar manobras perigosas em Brusque

4. Polícia Civil divulga novas informações sobre corpo encontrado carbonizado na SC-108, em São João Batista

5. Rosamaria Montibeller renova com time japonês para temporada até 2025

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: