Luizinho Lopes comenta reencontro com o Brusque e chegada de Marcelo Cabo

O técnico Luizinho Lopes, do Vila Nova, reencontra o Brusque em partida que começa às 17h deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, pela 26ª rodada da Série B. Em 26 de maio, as duas equipes empataram em 2 a 2 em Goiânia. Na ocasião, o treinador fazia sua estreia no Tigre, dias depois de ter sido demitido do quadricolor.

A partida do primeiro turno marcou também a estreia do técnico Luizinho Vieira pelo Brusque. No confronto em Itajaí, quem estreia é Marcelo Cabo, que comanda o time brusquense deste terça-feira, 10.

“O adversário, desta vez, dificultou com a troca de treinador. O Luizinho [Vieira] já estava há bastante tempo e até suas variações a gente conseguia perceber, analisar, identificar com mais clareza. Agora vamos analisar o perfil do [Marcelo] Cabo nas suas últimas equipes, dele como treinador. Analisar as características individuais e setoriais do Brusque”, comenta Luizinho Lopes.

“Temos que nos virar nos 30, encontrar uma forma de passar uma mensagem clara aos jogadores, em meio a esta confusão de mudança de treinador, de mudança de forma de jogar, para que a gente seja o mais objetivo possível (…), para que a gente consiga identificar rápido de que forma eles vão estar posicionados dentro de campo.”

O técnico do Vila Nova também destaca a experiência de parte do elenco do Brusque e as contratações recentes. A expectativa é de que alguns jogadores comecem a ganhar espaço com a chegada de Marcelo Cabo ao quadricolor.

“O Brusque tem um elenco com muitos jogadores experientes, acostumados a jogar a divisão. Fizeram novas contratações recentes. Três, quatro jogadores que não vinham jogando com frequência poderão estar em campo. Isto alimenta uma vibe diferente, uma conexão diferente, que às vezes dá um rumo diferente, de maneira positiva.”

Números

Luizinho Lopes é o segundo técnico com mais jogos oficiais pelo Brusque: foram 73 jogos somando as temporadas de 2023 e 2024, com 29 vitórias, 25 empates e 19 derrotas. Sob seu comando, o Brusque marcou 83 gols e sofreu 62.

Neste período, o treinador foi campeão da Recopa Catarinense 2023, vice-campeão do Catarinense em 2023 e 2024 e vice-campeão do Brasileiro Série C 2023.

Esta é a terceira vez na qual Luizinho Lopes será adversário do Brusque. Em 6 de novembro de 2021, ele era treinador do Confiança na vitória por 3 a 2 sobre o quadricolor em Aracaju. No primeiro turno da atual Série B, já estava à frente do Vila Nova e empatou em 2 a 2.

Em 12 de março, Marcelo Cabo e Luizinho Lopes se enfrentaram quando estavam à frente de ABC e Brusque, respectivamente, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Frasqueirão. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o quadricolor prevaleceu nos pênaltis.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: