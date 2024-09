Homem é encontrado morto em rua no Centro de Itajaí

Um homem foi encontrado morto no Centro de Itajaí, na tarde desta sexta-feira, 13. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 42 anos. O fato ocorreu na rua Brusque.

De acordo com o comandante Ciro, da Polícia Militar de Itajaí, os agentes foram acionados, por volta das 12h, por uma mulher que informava que um homem estaria caído no chão e que não conseguia contato com o Samu.

Informação de testemunhas são de que o homem sofreu um infarto. A PM também foi informada de que outras pessoas haviam tentado reanimar a vítima.

Quando policiais militares chegaram no local, agentes da Guarda Municipal já realizavam o atendimento.

De acordo com a PM, o homem não tinha passagens pela polícia e que nunca foi abordado com drogas.

Até o momento, não se sabe a causa da morte, assim como a identificação da vítima.

