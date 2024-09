Candidatos a prefeito de Brusque opinam sobre novo destino para o albergue municipal

Os candidatos a prefeito de Brusque opinaram em temas relevantes sobre a cidade. Três perguntas elaboradas pelo jornal O Município foram enviadas às campanhas dos candidatos para que os concorrentes ao Executivo pudessem respondê-las.

Eles já responderam sobre o que pensam em relação a privatizações ou concessões de espaços públicos, como parque Zoobotânico, parque Leopoldo Moritz, Arena Brusque, pavilhão da Fenarreco e outros equipamentos.

O segundo questionamento foi: “O Albergue para pessoas em situação de rua na região central de Brusque sempre foi alvo de debates na Câmara de Vereadores. Em seu governo, qual seria o destino dessa estrutura?”. Veja as respostas abaixo.

Todos os quatro candidatos afirmam que pretendem mudar o endereço do Albergue. No entanto, as diferenças entre os concorrentes ao Executivo estão na forma em que a transferência de local seria feita.

Resposta: Antes de falar, tem que fazer, e nós já aprovamos um projeto junto à Câmara de Vereadores para permuta do Albergue municipal. Na prática, vamos trocar o terreno onde hoje se localiza o Albergue e o vencedor deste edital é obrigado a construir um novo em um novo local, com o terreno atual só sendo liberado para o comprador quando a nova estrutura do Albergue for construída e equipada.

O destino ainda não foi definido, mas, por recomendação do Ministério, o local precisa estar em “região central”. O novo destino ficará a cargo do vencedor deste edital, que será lançado nas próximas semanas. Lembro que o Albergue municipal é um pilar essencial na política de desenvolvimento social, pois compõe uma política pública voltada àquele cidadão desamparado e que deseja melhorar de vida.

Aos que não desejam melhorar, temos a melhor política de internação involuntária do estado, sendo elogiadas em diversas conferências. O sucesso deste programa é tão grande que garantimos o recorde de auxílio viagem concedido para os moradores em situação de rua, sendo os últimos três meses com mais auxílios concedidos do que o ano passado inteiro somado.

Resposta: O debate acerca da população em situação de rua será assumido por nós com responsabilidade, como fizemos na gestão Paulo Eccel. Vamos adequar e reestruturar o Albergue e o Centro Pop (Centro de Atendimento à População em Situação de Rua) à legislação nacional que disciplina a questão.

Vamos realizar um trabalho profissional e técnico para a abordagem, acolhimento e encaminhamentos necessários às políticas públicas de saúde, educação, trabalho, moradia, entre outras, garantindo assim a dignidade humana.

Quanto ao espaço físico para atendimento a esta população, o Suas (Sistema Único de Assistência Social) determina que as unidades de atendimento estejam em áreas onde há maior concentração deste público. Desta forma, precisa permanecer em área central.

Também sabemos que a atual estrutura não comporta e nem garante condições apropriadas de atendimento a este público, bem como de trabalho às equipes de profissionais. Desta forma nosso governo irá, a partir de estudo, avaliar o local mais adequado para a permanência destes equipamentos.

Resposta: Entendo que o Albergue deva continuar em outro local e tratar as pessoas de forma diferente. Atualmente, infelizmente está virando apenas um ponto de repouso noturno.

Acredito que o melhor caminho seria ajudar as comunidades missionárias que existem em nosso município, as quais, por um valor bem abaixo daquele investido mensalmente no Albergue, atenderiam muito mais pessoas em situação de rua.

Resposta: Vamos retirar o Albergue do local onde se encontra hoje e colocá-lo em um local estratégico. Não vamos esperar que terceiros assumam esse compromisso, como a atual gestão pretende fazer. Essa é uma responsabilidade que vamos assumir, pensando no melhor para a população brusquense.

