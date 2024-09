VÍDEO – Fridas viralizam após cantarem ‘Highway to Hell’ na 32ª Festa Trentina, em Rio dos Cedros

Durante a 32ª Festa Trentina, o público pode presenciar a música “Highway to Hell”, do ACDC, apresentada pelas Fridas de Taió. A apresentação aconteceu no dia 8 de setembro e viralizou nas redes sociais, contando com mais 190 mil visualizações.

O vídeo, publicado no Instagram do portal Misturebas News, em colaboração com o grupo, já possui mais de 380 comentários. “Eu aplaudi de pé. Elas arrepiaram demais”, disse uma mulher.

A 32° Festa Trentina aconteceu de 5 a 8 e de 12 a 15 de setembro. A programação contou com arte, música, dança e tradição italiana.

Reação do público

O jornal O Município entrou em contato com a cantora e idealizadora do grupo, Denize Purnhagen, de 57 anos. Ela é pedagoga, professora de técnica vocal e regente de coros.

Ela conta que, durante mais de 15 anos, foi cantora em bandas de baile e, nesse período, adquiriu um repertório eclético.

“A inspiração para cantar a música foi a cantora Cristina Ramos, que misturou o canto lírico com o rock no programa Got Talent 2016. O fato do vídeo ter viralizado nos deixou muito felizes e deu maior visibilidade ao grupo”, conta.

Sobre a reação do público, ela afirma que as pessoas sempre ficam enérgicas com a apresentação.

“Sempre que vemos que o evento tem um público adequado, nós cantamos essa música. É um momento no show e sempre vimos a mesma reação. O pessoal fica surpreso e alguns até assustados”, diz.

Apresentação na Fenarreco

As Fridas de Taió já participaram de eventos como a Oktoberfest e a própria Festa Trentina, porém ainda não se apresentaram na Fenarreco, o que é um desejo de Denize.

“Ainda não deu certo, mas quem sabe a gente consiga fazer uma apresentação ali”, finaliza.

Confira o momento:

Crédito: Misturebas News

Leia também:

1. Trabalhador morre após ser atropelado por rolo compactador conduzido por colega em Pomerode

2. Tempo em Brusque: confira a previsão da terça-feira e o que esperar da próxima frente fria

3. Edital para projeto de pavimentação da SC-486 entre Botuverá e Vidal Ramos é publicado

4. Com quatro homicídios a cada 100 mil habitantes, Brusque é a 13ª cidade mais segura do Brasil

5. Eleição em Guabiruba: “Pretendemos buscar incentivos para trazer novas empresas”, diz Marquinho Habitzreuter (Podemos); veja entrevista



Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: