Casan promete que não faltará água no litoral catarinense na temporada de verão

Aceita-se presídio

A secretária de Justiça e Cidadania, Ada de Luca, foi a Tubarão, reuniu-se com vereadores e disse que até setembro começam as muito esperadas obras do presídio feminino local. Ao contrário de outros municípios, que repelem tal investimento público como se fosse uma peste, lá tudo está indo em paz, por enquanto.

Dinheiro

O comércio catarinense, que vive a maior penúria de todos os tempos, agradece. O governo estadual está começando a pagar a metade do 13º salário dos seus servidores. São R$ 2,35 bilhões na economia em um mês.

Bicadas

A definição do sucessor do senador Aécio Neves da presidência do PSDB ameaça aprofundar a divisão interna do partido em relação ao apoio da sigla ao governo Michel Temer. O senador Paulo Bauer, que ainda se mantém muito próximo ao Palácio do Planalto, quer uma solução até outubro, um ano antes das eleições. Se for considerada a marca do partido – ficar em cima do muro e ter líderes que são um oceano de vaidades – um ano é pouco.

Promessa repetida

Todo ano, nesta mesma época, a Casan vem a público prometer que no Verão seguinte não faltará água nas cidades onde tem a concessão. E raramente isso acontece. Faz agora informando que com base nos dados coletados até o momento, nos investimentos e nas obras em execução, a expectativa é transformar a Operação Verão 2018 “na temporada que marcará definitivamente a estabilidade do abastecimento de água do estado”. Tomara.

País falido

Como este espaço tem seus radares permanentemente ligados, anotou ontem a presença, muito constante, do ex-presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, Ulf Hermann Mondl, no espaço dedicado aos leitores da Folha de S. Paulo onde sintetizou, o pensamento do brasileiro que pensa, dizendo que o reajuste de 16,7%, pretendido pelo Ministério Público Federal “mostra como a classe dos altos funcionários da República parasita o Estado brasileiro e é mais um indicativo de que ele está em processo acelerado de falência, pois só existem direitos – há poucos deveres e nenhuma indicação de onde virão os recursos”. Discordar? Não!

Setembro Verde

Diversas entidades catarinenses estão juntas na realização de mais uma edição da campanha Setembro Verde, de alerta para a importância da prevenção do câncer de intestino. Em 2016 foram feitas várias ações de conscientização em 11 municípios. Neste ano, haverá também um mutirão de exames gratuitos de colonoscopia.

Armas

O deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) e o especialista em Segurança Pública Bene Barbosa, percorrem roteiro por Dionísio Cerqueira, Chapecó, Joaçaba e Criciúma até domingo, para palestras sobre o controle de armas no país, abertas ao público. Peninha é autor do projeto de lei 3722, que revoga o Estatuto do Desarmamento e estipula critérios mais razoáveis para a compra, posse e porte de armas e munições no Brasil.

Gentileza

Leitor paranaense informa à coluna que no Paraná é prática de muitos anos avisar com antecedência a data de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mais: dá 30 dias de prazo, após o vencimento, para sua renovação, sem qualquer penalidade.

Negócios

Com a liberação de R$ 1,8 bilhão para os catarinenses referentes às 884 mil contas inativas do FGTS no Estado, muitos empreendedores adormecidos poderão aplicar a grana em negócio próprio. Oportunidade ímpar está sendo oferecida no evento Empreende Franquias, de hoje até domingo no Centrosul, em Florianópolis, com presença de mais de 50 marcas de franchising e opções entre R$ 3 mil e R$ 500 mil iniciais. Um dos lançamentos é da Estrela Militar – opção de franquias multimarcas que procura atender à demanda por artigos com motivos militares, sobrevivência e aventura.

Inventário secular

Em processo incomum, o TJ-SC julgou improcedente pedido de abertura de inventário formulado por herdeiro após 144 anos da morte de seu ascendente. O pleito envolvia a nomeação do autor na condição de inventariante de espólio, consistente em uma área – por ele mesmo definida como “faraônica” – distribuída atualmente em cerca de 15 municípios da região do meio oeste do Estado. Os julgadores fulminaram a pretensão com base na prescrição do direito e na ausência de interesse social para o prosseguimento da demanda.

DETALHES

A Fundação Celesc de Seguridade Social (Celos) vai fazer pesquisa de satisfação visando aperfeiçoar o trabalho e atendimento aos seus participantes ativos e assistidos, o que permitirá, também, orientar a gestão e ações futuras.

A Academia Brasileira de Ciências diplomará novos membros afiliados da regional Sul durante simpósio, dia 4, em Florianópolis, dentre eles os professores da UFSC Andreza Fabro de Bem (Ciências Biomédicas) e Giovanni Finoto Caramori (Ciências Químicas).