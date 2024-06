CDL Treinamentos: entidade abre inscrições para cursos em Brusque

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque está com inscrições abertas para os cursos de junho da CDL Treinamentos. Neste mês, serão oferecidas três capacitações nas áreas de gestão, vendas e liderança.

O primeiro curso será no dia 18 de junho, com o tema “Como despertar a atitude de dono no seu liderado”, ministrado pelo consultor Graziano Andrade. A formação busca fornecer direcionamentos práticos e ferramentas específicas que podem ser implementadas imediatamente no ambiente de trabalho.

O segundo curso do mês será “Gestão Estratégica de Vendas”, no dia 24 de junho, com o consultor Rosimar Comandolli.

O treinamento intensivo se concentra em aprimorar as habilidades de vendas, desde a compreensão do cliente até o fechamento eficaz, capacitando os participantes a se destacarem em ambientes de vendas dinâmicas.

O último curso de junho será “Liderança 4.0 – Como desenvolver e liderar um time de alta performance”, ministrado pelo consultor Luciano Haussmann. A capacitação, que acontece no dia 28 de junho, foi criada para desenvolver competências de liderança tanto em técnicas, quanto em comportamento, com o objetivo de atingir resultados e desenvolver talentos.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições na CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 9 9651-9513 ou 3211-8008 ou pelo e-mail [email protected].

Todos os cursos são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h.

Além disso, o investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado.

