Prefeitura de Guabiruba inaugura escola no bairro Lageado Baixo

A Prefeitura de Guabiruba inaugurou a Escola Reunida Municipal Ervin Schumacher, na tarde desta segunda-feira, 10. A unidade vai atender os moradores de Lageado Baixo. A escola recebe o nome de Ervin Schumacher, em homenagem ao pai do empresário Juliano Schumacher que doou o terreno para sua construção.

O evento contou com autoridades políticas, familiares de Ervin e moradores do bairro. Com um investimento aproximado de R$ 6 milhões proveniente de recursos próprios, a construção foi feita em um terreno de 12,8 mil m². A nova unidade educacional tem capacidade para atender até 400 estudantes.

“Esta nova escola representa um marco significativo no avanço educacional de Guabiruba. Desde a administração de Matias e Zirke, a busca por esse terreno foi uma meta estabelecida através de uma colaboração entre os setores público e privado. Agora, com a inauguração, estamos oferecendo uma infraestrutura de excelência graças a uma parceria e esforço dedicado de muitas pessoas que participaram do desenvolvimento inicial até agora. Este é o resultado de um esforço coletivo para beneficiar alunos e educadores da comunidade do Lageado Baixo.”, destaca Marcia Hochsprung Watanabe, secretária de Educação.

Estrutura

A estrutura da escola inclui, no bloco principal, 11 salas de aula, três para educação infantil, cada uma com banheiro exclusivo e varanda, seis para outras séries, uma sala de informática e uma sala destinada à biblioteca e ao reforço escolar.

No bloco esportivo, foram construídas duas quadras descobertas, sendo uma poliesportiva oficial e uma quadra de voleibol, além de um campo gramado. Para dar suporte às atividades esportivas, foram instalados vestiários e banheiros, junto a uma área para materiais esportivos e uma área coberta para atividades diversas.

Para a diretora da unidade escolar, Diana Ebele, a inauguração foi motivo de alegria e gratidão. “A nova escola, com suas instalações modernas e espaços amplos e acolhedores, oferece um ambiente propício à aprendizagem, estimulando a criatividade, o desenvolvimento da autonomia e o despertar da paixão pelo conhecimento. Acreditamos que a nova escola será um catalisador de transformação, impulsionando a qualidade do ensino e abrindo portas para um futuro brilhante para nossos alunos. Nossa gratidão a todos os envolvidos neste grandioso projeto, que demonstra o compromisso com a educação e com o futuro da nossa comunidade”.

A escola já está em funcionamento atendendo 298 alunos do pré-escolar ao 5° ano do ensino fundamental.

