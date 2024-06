O bloqueio atmosférico, que já garantiu episódios ensolarados em Brusque nos primeiros 11 dias de junho, promete trazer mais uma vez um cenário de tempo seco para esta quarta-feira, Dia dos Namorados.

A data especial poderá ser celebrada sob condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre, já que não há previsão de chuva para o município. A estabilidade climática deve persistir, estendendo-se, inclusive, até o fim de semana.

Para enriquecer nossa coluna com informações detalhadas e abrangentes sobre esta projeção, contatamos então o meteorologista Piter Scheuer.

Ele gentilmente nos forneceu um boletim meteorológico detalhado, que apresentamos mais adiante, logo após a imagem.

Dia dos Namorados sob tempo seco

*Boletim: Piter Scheuer >>

O bloqueio atmosférico, que vem influenciando o clima em Brusque e em todo o Vale do Itajaí neste mês de junho, irá assegurar a presença do sol sobre a região no Dia dos Namorados.

Embora algumas nuvens possam aparecer, elas apenas contribuirão para uma leve nebulosidade, sem afetar o planejamento das práticas externas, seja de lazer ou trabalho.

Na parte da tarde, espera-se um relativo aquecimento, considerado atípico para esta época do ano. As temperaturas máximas devem variar entre 25 a 28°C.

Decorrer da semana

À medida que avançamos com as projeções para os próximos dias, os simuladores meteorológicos indicam a continuidade do tempo seco em Brusque e na região, sob expectativas de que essa condição se estenda ao fim de semana.

Em termos práticos, isso então significa ausência de chuva até, pelo menos, o próximo domingo.

Os dados mais recentes sinalizam o retorno da umidade, diante do avanço da segunda quinzena de junho, trazendo consigo o retorno das precipitações e um clima mais característico do inverno para a região.

No entanto, inicialmente, não há expectativas de um frio intenso para o período entre os dias 16 e 20 do atual mês.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo, entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

