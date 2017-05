Celebração ecumênica encerra Semana da Família em Brusque

A 7ª Semana da Família encerrou na tarde deste domingo, 28, com uma celebração ecumênica seguida de show musical. O evento ocorreu no auditório do Centro Evangélico Pastor Sandreczki e reuniu dezenas de pessoas.

O evento, de iniciativa do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), teve como tema neste ano “Família, projeto de Deus”. Palestras, conferências e celebrações integraram a programação que iniciou no dia 14.

Para Paulo Vendelino Kons, um dos idealizadores do Grupia, a família constitui o primeiro e o mais importante grupo social de toda pessoa. O padre Alvino Introvini Milani, vigário do Santuário de Azambuja, afirma que o melhor ambiente para uma criança nascer e se desenvolver é com o apoio família.

“É na família que se desenvolve todas as qualidades necessárias para ser um verdadeiro cidadão”, diz o padre, que enaltece a promoção do Grupia. “Essa iniciativa é fantástica, pois hoje a família vem sendo deixada de lado por algumas entidades importantes da sociedade”.

O vice-presidente do Conselho de Pastores de Brusque, pastor Joel Domingues Pereira Filho, diz também que o evento é importante para que alguns valores voltem a ser cultivados. “A sociedade chegou até aqui exatamente por estes valores vindos da família, precisamos resgatá-los e consolidar cada vez mais esse trabalho tão importante”.

O pároco da paróquia luterana Bom Pastor, pastor Edélcio Tetzner, destaca ainda que é prioridade discutir esse tema. Para ele, a família é o berço da sociedade e onde se encontra segurança. “Como é bom após um dia de trabalho poder voltar para casa, para a família. É na família que podemos tratar das dores e celebrar a alegria”.

Conceição Araújo de Jesus, de 47 anos, moradora do Guarani, participou pela primeira vez da celebração com sua filha Maria de Fátima Jesus Silveira, 25, sua neta Amanda Menezes de Jesus, 7, e suas amigas do Rio Branco. Ela, que participa da igreja Calvário, diz que é na família que se encontra o alicerce para viver. “Muitos não têm família e a gente tem. Que as famílias tenham cada vez mais paz e amor”, diz.