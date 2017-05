Chuva causa três deslizamentos em Guabiruba

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Guabiruba, Cláudio Correia Júnior, a chuva que atingiu a região nos últimos dias provocou três ocorrências de deslizamentos de terra.

A distribuição das ocorrências foi a seguinte: uma no Imigrante, uma no bairro Planície Alta e uma no Lageado Baixo. Segundo Correia Júnior, todos os deslizamentos aconteceram longe de residências, por isso ninguém ficou ferido, tampouco foi necessário desocupar algum imóvel.

O coordenador da Defesa Civil diz que a situação no município é tranquila, apesar da chuva.