O nível do Rio Itajaí Mirim voltou a subir na manhã deste domingo,28, em Brusque, trazendo preocupação para os moradores que residem nas áreas mais baixas de nosso município. As fortes chuvas verificadas principalmente na região do Alto Vale do Itajaí na noite de ontem, sábado, fizeram com que o Itajaí Mirim em Vidal Ramos alcançasse um pico máximo de 3,59 metros a 00:30 minutos desta madrugada,28, naquele município.

Seguindo seu curso abaixo chegou a Botuverá horas depois, que por sua vez alcançou seu nível máximo de 4,75 metros as 5:45 horas, final da madrugada portanto.

Toda essa água vei atingir Brusque somente na manhã deste domingo, quando então algumas áreas mais baixas da Av. Beira Rio no Centro foram atingidas pelas águas, não trazendo maiores transtornos para a população. Logo após o meio-dia o nível se estabilizou, pico máximo se deu as 12:30 horas, com 5,12 metros, baixando logo em seguida.

Defesa Civil traz alerta para possibilidade de chuva forte até quarta

Apesar dos volumes maiores de chuva terem dado uma trégua em SC, a situação ainda preocupa pois a Defesa Civil do estado alerta para a real possibilidade da volta do tempo severo, com altos acumulados de precipitação em SC, entre hoje, domingo até a próxima quarta-feira. Atenção redobrada portanto!

Volumes de chuva em Brusque e região registrado por minhas estações

Minhas 5 estações registraram os seguintes volumes de chuva em Brusque e região, no período compreendido entre a última sexta,26, início deste evento chuvoso até o momento, 15:00 horas/domingo,28: