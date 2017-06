Chape perde para o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana

Não vive bom momento a Chapecoense. Depois de uma derrocada no Brasileirão, o time alviverde sofreu novo revés, desta vez pela Copa Sul-Americana, pelo primeiro confronto da segunda fase. A equipe perdeu para o argentino Defensa y Justicia, que vem se destacando por derrubar brasileiros – passou pelo São Paulo na primeira fase.

As circustâncias da partida tornaram a derrota intragável. O Verdão do Oeste fez uma partida equilibrada no primeiro tempo, com boas chances de sair vencedor na Argentina. Porém, após levar o segundo cartão amarelo, Andrei Girotto foi expulso aos 7 minutos da etapa final de partida.

Aí o técnico da equipe adversária apostou em mais meias ofensivos e atacantes para vencer. Stefanelli foi uma das apostas, e que acabou dando muito certo: aos 49 minutos de partida, quando tudo se encaminhava para o 0 a 0, o atacante marcou de cabeça na pequena área e deu a vitória ao clube argentino.

Patriotas (COL) 1×1 Corinthians

O Timão conquistou bom resultado fora de casa contra o Patriotas, com empate conquistado já no apagar das luzes. Sem muitos titulares, o time saiu perdendo com gol de Maurício Gómez. A bola foi cruzada para o meia que bateu, ela desviou em Fagner e entrou. O gol da igualdade surgiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo. O zagueiro Balbuena fez tabela com Fagner que devolveu ao companheiro para completar de cabeça às redes.