Chuva deve continuar ao longo de toda a semana em Brusque, diz Defesa Civil

Nesta quarta-feira, 24, a chuva ocorre com mais intensidade no Vale do Itajaí, podendo chegar a 100 milímetros acumulados em algumas localidades. De acordo com a Defesa Civil de Brusque, a chuva deve seguir até domingo, 28.

O órgão também faz alerta para áreas de risco, onde podem acontecer ocorrências de alagamentos e enxurradas. Por conta da chuva já registrada nas últimas 48 horas, o risco também é alto para deslizamentos.

A Defesa Civil pede para que a população fique atenta a possíveis alagamentos, enxurradas, deslizamentos, quedas de árvores e dados na rede elétrica. Qualquer emergência deve ser comunicada à Defesa Civil, através do telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

