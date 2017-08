Ciro Roza se queixa que Jonas Paegle não lhe pede mais opinião

Magoado com o governo

Em entrevista concedida ontem à rádio Araguaia, o ex-prefeito Ciro Roza (PSB) mostrou-se magoado com o afilhado político e hoje prefeito, Jonas Paegle, por não ter mais sido chamado a compor o governo tampouco a opinar nas questões que dizem respeito à administração de Brusque. “Nunca me ligaram para perguntar nada. Não são obrigados, mas podem perguntar. Se fiz um grande trabalho, é porque fui humilde, todos os ex-prefeitos eu procurava”.

Conselho gestor

Entre outras críticas ao governo Roza mencionou especialmente o Conselho Gestor de Governo, criado pela atual gestão para tomada de decisões. “A gente torce para que eles façam uma grande administração, que eles repensem a nossa cidade. Esqueça esse conselho gestor, deem a cara, prefeito e vice, vocês são os responsáveis”, afirmou.

Sem ponte alternativa

O Exército encaminhou à Câmara, na semana passada, resposta oficial sobre o pedido de instalação de uma ponte provisória sobre o rio Itajaí-Mirim, em virtude da interdição da ponte do terminal urbano, no Centro. A conclusão oficial da comitiva que veio até Brusque foi de que a ponte provisória não era necessária, “visto existirem caminhos alternativos” para a circulação. Além disso, o Exército informou que não teria capacidade técnica de instalar uma ponte no local sugerido. O ofício é assinado pelo coronel Jorge Luiz da Silva, subchefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul.

Doação ao governo

A Havan foi convidada pela Secretaria do Estado da Fazenda a auxiliar o governo de Santa Catarina na compra de medicamentos e de combustíveis para as ambulâncias. O diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, doou a quantia de R$ 900 mil para que o governo pudesse manter o atendimento de urgências e emergências. O montante será distribuído em seis parcelas, no período de julho a dezembro de 2017. “A Havan se sensibiliza com a situação de Santa Catarina, levando em conta a atual conjuntura do Brasil”, diz Hang, em nota.

Prazo de resposta

A Prefeitura de Brusque respondeu, na semana passada, pedido de informações feito pelo vereador Paulo Sestrem (PRP), o qual solicitou esclarecimentos a respeito do prazo que o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) tem para responder as solicitações de denominação de ruas e alinhamentos de muro, entre outros. Segundo o Ibplan, o prazo é de 15 dias, porém, um novo procedimento pode, eventualmente, provocar atrasos.

Solicitação da Procuradoria

Segundo o Ibplan, há uma orientação da Procuradoria-geral do município que, para evitar processos futuros de desapropriação de terrenos particulares, passou-se a realizar pesquisa de domínio público pelo município. Essa pesquisa busca identificar se as áreas ocupadas pelas vias pertencem de fato à prefeitura. Isso, conforme o governo, pode elevar o prazo de resposta das solicitações.

Esclarecimento 1

O presidente do Gaiola Cross de Brusque, Fabiano Munch, entrou em contato com O Município para esclarecer alguns fatos sobre o 2º Festival Gaiola Cross, ocorrido durante o fim de semana. Ontem, reportagem veiculada no jornal informava que o evento cancelado no sábado gerou um prejuízo de R$ 200 mil. Segundo Munch, o festival contou com dois organizadores. Ele era o responsável pela competição de gaiola cross, e uma empresa de Camboriú e uma rádio da cidade eram responsáveis pela feira, food trucks e shows. “Da minha parte ocorreu tudo certo, tivemos as competições e só precisamos encerrar ao meio-dia de domingo devido ao mau tempo”, explica.

Esclarecimento 2

Ao todo, foram 35 competidores de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que disputaram nas categorias Aspirado e Turbo. “Só quero deixar claro que a minha parte não tem nada a ver com a feira e todo o resto que ocorreu no pavilhão”, diz. A empresa de Camboriú foi procurada, mas preferiu não se manifestar. A reportagem esclarece que procurou os organizadores no domingo, pessoalmente no pavilhão e por três contatos telefônicos que estavam no site oficial do evento, mas não os encontrou. Por telefone, o jornal foi atendido apenas uma vez, e a pessoa que atendeu informou que “o organizador não queria ser incomodado”.

Cadernetas de vacinação

​A Vigilância Epidemiológica de Brusque informa que já estão disponíveis as cadernetas de vacinação para os bebês que nasceram nos últimos meses no município e receberam um documento provisório. Os pais ou responsáveis devem comparecer à Unidade Básica de Saúde de referência, que possua sala de vacina para fazer a substituição. O Ministério da Saúde, neste ano, atrasou a entrega das cadernetas.

Concurso em Guabiruba

Neste domingo, 20, será realizado o concurso público da Prefeitura de Guabiruba para o preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva. Inscreveram-se 730 pessoas para as 54 vagas distribuídas em 24 cargos. As provas serão aplicadas a partir das 9h em três escolas: Anna Othília Schlindwein, Arthur Wippel e Carlos Maffezzolli.O concurso público realizado pela prefeitura em 2014 ainda tem validade e está chamando os classificados. Este de 2017 terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Abertura de vendas

A Secretaria de Turismo abriu ontem os aluguéis e reservas dos espaços para comercialização de produtos e serviços durante a 32ª Fenarreco. Os interessados deverão comparecer na sede do órgão, localizado na rua Gentil Batisti Archer, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, acompanhado dos documentos da empresa e de certidão negativa de débitos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3396-6718, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.