Cliente é ameaçado por mulher transexual e tem prejuízo de R$ 9,5 mil em Brusque

Um homem, de 29 anos, foi ameaçado por uma mulher transexual e teve um prejuízo de R$ 9,5 mil na terça-feira, 26. Ele acionou a Polícia Militar, que foi até a avenida Otto Renaux.

Quando a equipe chegou no local, ele relatou que foi até a avenida para contratar o serviço de uma mulher transexual.

Ela entrou no carro dele e disse que o pagamento deveria ser adiantado, então o homem tentou fazer uma transferência via Pix, mas não conseguiu.

Neste momento, outra mulher trans chegou próximo ao carro dele com uma máquina de cartão. Ela pegou um cartão de crédito e outro de débito do homem.

Ameaça

Ao perceber que uma notificação do pagamento havia chegado no celular dele que estava com a mulher dentro do carro, ele pediu o aparelho de volta, porém ela o ameaçou dizendo que iria lhe esfaquear caso tocasse no aparelho.

A mulher saiu do carro e jogou o celular no chão. Com o impacto, o aparelho quebrou. O homem pegou o aparelho do chão e foi embora.

Depois disso, ele ligou para o banco e soube que havia sido debitado da sua conta R$ 9,5 mil. Ele informou que a mulher que entrou em seu carro era morena, alta e usava roupas pretas. A equipe não conseguiu localizá-la.

