Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque: 158 anos de operação

Fundado a partir do espírito de associativismo dos colonos alemães em 14 de julho de 1866, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque é o mais antigo clube do gênero em atividade no Brasil. Ao alcançar 158 anos de história, continua mantendo seu complexo social no antigo endereço da rua Hercílio Luz, uma das ruas mais tradicionais da cidade. Inicialmente conhecido como “Schützenverein”, como são chamados na Alemanha, os clubes de caça e tiro tem sua origem nos países germânicos como Alemanha, Áustria, e Suíça, onde, como forma de organização nas cidades medievais, as pessoas se estabeleciam em grupos para sua autodefesa. No Brasil a palavra “caça” ainda faz parte da denominação desses clubes, mas já não é praticada faz muito tempo.

Sobre a história de fundação do Clube: inspirados na “velha pátria”, as armas que os imigrantes utilizavam para a proteção da família, das propriedades e do comércio contra saqueadores e invasores, também eram utilizadas como equipamentos esportivos. Eram organizadas competições de tiro ao alvo como atividade social esportiva. Aos prazeres deste esporte, intercalavam-se a sociabilidade e a inclinação para organizar grandes festas para a população. Ali surgiu a Fenarreco. A força da cultura aliada a representatividade dos líderes pioneiros deu vida e vigor ao Clube, transformando-o no centro de lazer e distração comunitária, seja pela prática do tiro, da dança, do canto, da música, do teatro, do consumo de cervejas e de outras atividades recreativas.

O complexo onde está implantado o Clube é um importante patrimônio de Brusque, e a sua história se funde com a própria história da cidade. Ainda no ano da sua fundação, a diretoria providenciou a aquisição de terreno e construção de ranchos para o “stand” para a prática do tiro. No ano seguinte, na segunda-feira de Páscoa, foi realizada a primeira Festa dos Atiradores (Schützenfest), com vasta programação. Foi realizada a primeira disputa para o “rei do tiro ao alvo”, onde o atirador mais hábil era proclamado o rei dos atiradores. O Clube se tornou o centro de lazer e distração, contribuindo para a formação de gerações sadias e socialmente harmônicas.

Em função da Campanha de Nacionalização do governo Getúlio Vargas, em 1941 o “Schützenverein Brusque” passou a ser denominado de Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, numa homenagem ao Presidente da Província de Santa Catarina que criou a Colônia Itajahy-Brusque, em 1860. Por conta do governo brasileiro, as atividades do Clube foram completamente suspensas ente 1942 e 1948.

A rua onde está implantado o Clube invoca várias histórias da cidade: é o local onde foi erguida a primeira “cadeia pública” da cidade; foi a rua de excelentes ferreiros, da cervejaria do Lauritzen, do armazém de secos e molhados e da padaria do velho Ristow; da primeira queijaria, dos carpinteiros, de pintores, e de um famoso fabricante de carroças. A rua também era um espaço de lazer nos finais de semana, pois lá aconteciam as famosas “carreiras”- corridas de carroça e cavalos e, por isso, no linguajar popular a rua é conhecida por “rua das carreiras” ou, na fala dos imigrantes alemães, por “Karrierebahn”.

O espaço do Clube foi palco da primeira Fenarreco, realizada entre os dias 10 e 19 de outubro de 1986. A festa passou a ocupar espaço privilegiado no calendário turístico de Brusque, e atualmente é considerada um símbolo da vida social do município. Não poderia ter surgido em lugar mais adequado, pois historicamente os clubes de caça e tiro foram o ambiente das confraternizações, ideal para a conservação dos hábitos, costumes e tradições germânicas. Superando todas as expectativas de público e consumo, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque abrigou a Fenarreco até a edição de 1989.