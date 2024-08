Motociclista morre após acidente com caminhão em Massaranduba

Um motociclista morreu após um acidente com um caminhão no fim da tarde desta quinta-feira, 8, em Massaranduba. A vítima foi identificada como Jeferson Luis Rohweder, de 39 anos.

Segundo os Bombeiros Voluntários, a ocorrência foi registrada por volta das 17h45, na Rua 11 de Novembro, no Centro do município.

Quando os bombeiros chegaram ao local, Jeferson estava instável e apresentava suspeita de fratura na perna. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Massaranduba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do caminhão, um homem de 51 anos, não sofreu lesões e permaneceu no local. A dinâmica do acidente não foi informada.

