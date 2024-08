Corpo de homem é encontrado enterrado em cova no Morro do Mocotó, em Florianópolis

O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova no Morro do Mocotó, no Centro de Florianópolis, na quarta-feira, 7. A vítima apresentava marcas de tiros.

Segundo a Polícia Militar, há três suspeitos pelo crime. Ainda segundo a PM, houve registro de disparo de arma de fogo na região em que o corpo foi achado.

Os policiais fizeram rondas, mas não encontraram nada. Momentos depois, a equipe recebeu a informação de que um homem teria sido executado por outros três membros de uma facção rival.

Os suspeitos teriam capturado a vítima e levado para o meio da mata. Então, atiraram no homem e o enterraram. A Polícia Civil investiga o caso.

