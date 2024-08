Quem reside em Brusque e precisou sair cedo de casa na manhã desta sexta-feira, 9, começou a enfrentar os primeiros indícios do frio, que promete se estabelecer por um período prolongado no município e região.

Inclusive, a previsão indica um aumento da sensação de frio no fim de semana, podendo cair para abaixo de 5°C durante a madrugada em muitas cidades no Vale do Itajaí.

Para então oferecer mais detalhes sobre a situação, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Você pode conferir os detalhes desta nota logo após a foto a seguir.

O frio na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim, antecipando aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí, que o frio registrado no amanhecer desta sexta-feira deve continuar dominando os termômetros ao longo do dia.

Embora a previsão indique sol e tempo seco, as temperaturas máximas devem ficar abaixo de 20°C, exigindo o uso constante de casacos, sob um típico clima típico de inverno.

O frio no fim de semana

No fim de semana, o frio deve se intensificar ainda mais, com temperaturas em Brusque podendo cair abaixo de 8°C ao amanhecer, e inferior a 3°C em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí.

Para quem tem planos de atividades externas, tanto no sábado quanto domingo, o tempo deve permanecer seco e com sol nos dois dias.

Esse clima típico de inverno, marcado por frio constante, chegou para ficar e deve se prolongar até, pelo menos, o dia 15 de agosto em Brusque e nas demais cidades da região.

Essas informações têm por base, as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Mais uma pauta relevante que chega até você graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais.

Conheça os apoiadores do Blog do Ciro Groh, destacados nos banners abaixo, prontos para serem explorados. Clique para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Beira Rio de Botuverá: fotografias então mostram sua beleza interiorana

2. Brusque então se veste de inverno: confira o encanto da estação em imagens

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar os registros de ocorrências de chuvas durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia; porém, de forma isolada e com baixos volumes (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK