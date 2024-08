Costura Industrial: inscrições abertas para curso do Sindivest e Senai de Brusque; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a sexta turma do curso gratuito de Corte e Costura Industrial, promovido pelo Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest), junto com a Câmara Setorial Têxtil da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em parceria com o Senai.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (47) 3355-6582 ou WhatsApp (47) 99639-4351 até quinta-feira, 15. Podem se matricular pessoas com idade a partir de 18 anos. Serão disponibilizadas 25 vagas.

As aulas do projeto, de cunho social e profissionalizante, iniciam no dia 19 de agosto e serão realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h, no Senai, localizado na avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

O curso

O Curso de Corte e Costura Industrial é 100% prático e é composto por 60 horas, o que equivale a cerca de dois meses de aula. A grade curricular foi desenvolvida por diretores de empresas do segmento. Para a prática, os alunos recebem a doação de matérias-primas e peças talhadas para o desenvolvimento de seus protótipos.

“Este não é só um curso de costura, ele faz parte de uma trilha de conhecimento, com objetivo de desenvolver nos alunos atitudes que contribuam com a qualidade de vida das pessoas. Que promovam a valorização profissional do aluno, sua inserção produtiva e o efetivo exercício da cidadania. Além de desenvolver a cultura empreendedora, o senso de sustentabilidade e as noções de responsabilidade social”, explica a presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto.

De acordo com ela, os alunos não têm nenhum custo para participar do curso de Costura Industrial, pois todo o investimento é subsidiado pela Fiesc, pelo Senai, Sindivest e empresas madrinhas. “O investimento do aluno é a sua dedicação para aprender e se tornar um bom costureiro ou costureira. Profissão que o mercado têxtil da nossa região está sempre em busca”, acrescenta a presidente.

Para a coordenadora de Educação Profissional do Senai de Brusque, Fabiane Fantoni Winter, é um privilégio apoiar projetos sociais e incentivar a educação profissionalizante. “Adaptamos os cursos conforme as necessidades do mercado e das empresas, por isso cada curso é único e pensado especialmente para aquele segmento”, encerra ela.

