Colisão frontal entre carro e ônibus deixa duas pessoas feridas na Beira Rio, em Brusque

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro era conduzido por um homem de 36 anos que nada sofreu. Já a passageira, 44, sofreu ferimentos mais graves, incluindo desconforto na clavícula, enquanto o motorista estava consciente e sem dores aparentes.

Ambos foram socorridos e encaminhados para avaliação médica no Hospital de Azambuja. O condutor do ônibus, de 43 anos, saiu ileso. Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.