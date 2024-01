O deslocamento da umidade marítima em direção à faixa leste de Santa Catarina deve manter sua influência nas condições do tempo em Brusque e em todo o Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 25, conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer.

Este sistema, por sua vez, continua a exercer seus impactos na atmosfera, limitando as aberturas de sol sobre essas cidades e aumentando a possibilidade de chuvas ocasionais e isoladas, conforme prevê Scheuer.

Quanto aos termômetros, o clima de outono antecipado permanece ao longo do dia, limitando um aumento significativo das temperaturas, que não devem ultrapassar a marca de 25/26ºC, de acordo com sua análise meteorológica.

O tempo até o fim de semana

Uma projeção mais avançada do especialista indica que o sistema de umidade do mar segue com sua influência, ditando as condições do tempo até o fim de semana.

Em termos práticos, isso significa que, entre esta quinta-feira e domingo, 28, os residentes de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre de média a longa duração, devem ficar atentos à previsão.

O risco de precipitações ocasionais, então sem horário específico para ocorrer, integra a previsão para esse período.

Embora o sol possa surgir, oferecendo momentos de melhoria, essas aberturas não serão predominantes, explica a nota.

No que diz respeito às temperaturas, não há expectativa um calor expressivo, pelo menos até o domingo, como adiantado por Scheuer.

A volta do calor

Entretanto, a chegada de fevereiro promete trazer de volta as tardes com temperaturas superiores a 30ºC a Brusque e região.

Essa mudança se deve à expectativa de que a umidade proveniente do mar perca intensidade com a proximidade do fim deste mês.

Nesse contexto, a retomada do calor mais intenso deve ser considerada conforme a previsão avança para última semana de janeiro.

O retorno desse clima de verão automaticamente aumenta o risco de trovoadas típicas desta estação, conclui Scheuer em sua nota.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados, pois, provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar também as ocorrências de chuvas durante este período (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

