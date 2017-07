Começa o voleibol feminino e o truco dos Jogos Comunitários de Brusque

Duas novas modalidades iniciaram nesta -feira, 10, nos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs). As disputas do voleibol feminino e do truco agitaram a noite. Essa última modalidade foi realizada na Praça de Alimentação do Pavilhão da Fenarreco, contou com 28 duplas masculinas e 11 femininas e segue nesta ça-feira, 11.

Já o voleibol feminino teve três jogos pela primeira rodada. As partidas foram realizadas no Colégio Cultura e tiveram vitórias de Maluche, São Pedro e São Luiz por 2 sets a 0 pra cima de Steffen, Joaquim, e Águas Claras, respectivamente. Os jogos foram acompanhados pelo prefeito Jonas Paegle que elogiou a participação popular e o espírito da disputa. “Muito importante ver o entusiasmo das meninas num esporte que Brusque já tem uma história tão grande e que sempre foi tradicional na cidade”, comenta.

Demais modalidades

Além do vôlei e do truco, nesta -feira também ocorreram duas partidas do futsal masculino e três jogos que definiram os classificados e chaveamento do futebol suíço sênior. Na Arena Brusque, pelo futsal masculino, o Azambuja venceu o Santa Terezinha por 5 a 1, ficou em segundo do grupo e agora pega o São Luiz na próxima fase. No outro jogo da noite, o Centro goleou o Joaquim por 4 a 0 e também se classificou.

No futebol suíço, o Souza Cruz bateu o São João por 3 a 2 no Campo do David e se classificou como segundo do grupo A. A equipe agora enfrenta o Joaquim na próxima fase. Pela chave C, o São Pedro ganhou do Poço Fundo por 1 a 0 e avançou como primeiro do grupo. O adversário, mesmo com o revés, também se classificou.

As equipes enfrentam Zantão e Paquetá, respectivamente, na próxima fase. Essa última equipe assegurou a liderança do grupo D ao bater o Santa Luzia por 3 a 2 (veja na tabela os resultados da rodada e como ficaram os jogos eliminatórios)

Mais quatro modalidades iniciam nesta ça-feira

A ça-feira será dia de estreia para outras quatro modalidades nos Jacobs. A data marca o início da bocha vale tudo masculina com jogos na Sociedade Pinheirinho, Cancha Rio Soccer e Sociedade Rio Branco.

No ginásio da Associação de Moradores da Rua Nova Trento começam os primeiros jogos do futsal sênior masculino, enquanto que o handebol masculino e feminino inicia na Arena Brusque. O voleibol volta a ser disputado no Colégio Cultura, agora reunindo as equipes do naipe masculino.

A ça também será de futebol suíço livre com a definição dos quatro primeiros classificados para a fase de quartas de final. Serão dois duelos na Sociedade Santos Dumont e outros dois no Cedrense. (Veja na tabela a agenda completa)

Voleibol feminino – Jogos no Colégio Cultura

Maluche 2×0 Steffen (Grupo A)

Joaquim 0x2 São Pedro (Grupo A)

São Luiz 2×0 Águas Claras (Grupo B)

Futsal Livre Masculino – Jogos na Arena Brusque

Santa Terezinha 1×5 Azambuja (Grupo B)

Maluche WxO Paquetá (Grupo C)

Joaquim 0x4 Centro

Suíço Sênior

Jogos no Campo do David

São João 2×3 Souza Cruz (Grupo A)

Guarani OXW Steffen (Grupo A)

Jogos no Angelina

Poço Fundo 0x1 São Pedro (Grupo C)

Santa Luzia 2×3 Paquetá (Grupo D)

Futebol suíço sênior – classificados

Grupo A

1º Steffen – 4 pontos

2º Souza Cruz – 3

Grupo B

1º Joaquim – 7

2º Tomaz Coelho – 5

Grupo C

1º São Pedro – 6

2º Poço Fundo – 3

Grupo D

1º Paquetá – 6

2º Zantão – 3

Futebol suíço sênior – Confrontos da fase

Steffen x Tomaz Coelho

Souza Cruz x Joaquim

São Pedro x Zantão

Poço Fundo x Paquetá

PROGRAMAÇÃO DE ÇA-FEIRA

Truco masculino e feminino – continuidade (A partir das 19h na Praça de Alimentação da Fenarreco)

Bocha Vale Tudo masculino – Jogos às 19h30

Grupo A

Zantão x Steffen (Jogo na Sociedade Pinheiro)

Maluche x Joaquim (Cancha Rio Soccer)

Grupo B

Planalto x Tomaz Coelho (Sociedade Rio Branco)

Azambuja x Guarani (Sociedade Rio Branco)

Futsal Sênior Masculino – Jogos no ginásio da Amont (Rua Nova Trento)

19h15 – Rua Nova Trento x Águas Claras (Grupo A)

20h15 – Santa Luzia x Steffen (Grupo A)

21h15 – Joaquim x Volta Grande (Grupo A)

Futebol suíço livre – Fase eliminatória

Sociedade Santos Dumont

19h30 – Limeira (1ºA) x Poço Fundo (2ºB)

20h30 – Joaquim (1ºC) x Santa Rita (2ºD)

Cedrense

19h30 – Paquetá (1ºE) x Rua Nova Trento (2ºF)

20h30 – Águas Claras (1ºG) x Centro (2ºH)

Handebol Feminino – Jogos na Arena Brusque (Chave única)

19h – Steffen x Souza Cruz

19h45 – São Pedro x Maluche

Handebol masculino

20h30 – Steffen x São Pedro (Grupo A)

21h15 – Maluche x Centro (Grupo B)

voleibol masculino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Maluche x Centro (Grupo A)

20h15 – São Pedro x Águas Claras (Grupo A)

21h15 – Steffen x Nova Brasília (Grupo B)