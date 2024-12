Comissão da Câmara de Brusque divulga relatório de problemas encontrados nas unidades de saúde

A Câmara de Brusque, por meio de uma comissão especial, emitiu um relatório destacando pontos negativos sobre a situação das Unidades Básicas de Saúde do município. Entre os principais problemas destacados estão a precariedade dos espaços, assim como a insuficiência para suprir as demandas e a ausência de suprimentos.

As visitas nas unidades foram realizadas entre abril de 2023 a abril de 2024 e tiveram o intuito de identificar os problemas mais relevantes e recorrentes na maioria das UBSs, assim como a dinâmica da saúde municipal e também para interagir diretamente com funcionários. Entre as unidades visitadas, nas dos bairros Paquetá e Santa Luzia não foram relatados problemas.

A comissão identificou a ausência, em algumas unidades, de equipamentos e de suprimentos simples, necessários para a realização de exames e outros serviços, a exemplo de gaze e demais materiais para curativo, assim como a insuficiência de determinados tipos de medicamentos, os quais precisam ser retirados na Unidade do Centro.

Também foi identificado que não são entregues aos usuários medicamentos receitados por

médicos particulares, e que há demora no tempo de espera para exames laboratoriais e de especialidades, principalmente de angioplastia e oftalmologia, assim como necessidade de mais equipes para atendimento odontológico.

Também foram detectados aparelhos de ar-condicionado danificados e em estado precário em várias UBSs. Na unidade do Limeira Alta foi destacada a necessidade urgente de mais agentes de saúde.

Ao final, a Comissão enviou o relatório para as entidades municipais com as devidas recomendações.

A partir dos problemas identificados, a comissão fez um pedido de informação à prefeitura, com diversos questionamentos. Foi também solicitada a criação de uma comissão permanente de saúde.

Desta forma, como conclusão, a comissão encaminhou medidas a serem adotadas pela prefeitura e Secretaria de Saúde. Confira a lista.

I – Disponibilização aos pacientes de acesso ao seu prontuário médico, de forma digital, observadas as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados;

II – Verificação da viabilidade de implantação de protocolo eletrônico/recibos nas Unidades Básicas de Saúde;

III – Manutenção e reparo dos espaços físicos na maioria das Unidades, a exemplo de pintura; eliminação de infiltração; restauração dos banheiros; inserção de tomadas e de divisórias, e outros;

IV – Ampliação do espaço nas Unidades do bairro Águas Claras (sugerindo-se a utilização do ambiente destinado à capela mortuária) e do bairro Poço Fundo, ambas com espaço inadequado para a demanda de serviços e pacientes;

V – Restituição dos equipamentos, suprimentos e demais materiais

necessários à realização dos trabalhos, faltantes em diversas Unidades;

VI – Reposição dos medicamentos de forma a não permitir que faltem, bem como entrega destes aos usuários portadores de receitas emitidas por médico particular, em acatamento à Lei Municipal nº 4.320/2020, alterada pela Lei nº 4.463/2022;

VII – Majoração das equipes para atendimento odontológico, visando diminuir a fila de espera para estes procedimentos;

VIII – Identificação adequada das salas/espaços das Unidades de Saúde, por meio da inserção de placas, visando orientar melhor os pacientes;

IX – Substituição dos aparelhos de ar-condicionado danificados e em estado precário;

X – Realização, com maior agilidade, de exames laboratoriais e de especialidades, principalmente de angioplastia e oftalmologia;

XI – Majoração do número de agentes de saúde em várias UBS.

