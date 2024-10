Comprar Aqui dá Sorte: CDL de Brusque inicia promoção; saiba quais estabelecimentos participam

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque iniciou neste mês de outubro a Promoção “Comprar Aqui dá Sorte” de 2024.

Assim como nas edições anteriores, a cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à entidade e identificadas com a promoção, o cliente recebe um cupom e concorre a um Renault Kwid 0km, uma Honda Biz 0km e mais 10 vale-compras de R$ 1 mil. O sorteio será no dia 23 de dezembro, às 18h, na praça Barão de Schneeburg, no centro de Brusque.

O presidente da CDL, Valter Kohler, destaca a importância da campanha, já tradicional no calendário do comércio da cidade.

“A CDL Brusque se alegra em, mais um ano consecutivo, promover a promoção Comprar Aqui Dá Sorte. Sabemos que muitos lojistas não conseguiriam fazer uma promoção desse porte e, através dela, promovemos não só a valorização do nosso comércio local e dos clientes, mas também do associativismo. Desta forma, convidamos as pessoas a prestigiarem as empresas participantes da promoção, adquirindo seus produtos de necessidades pessoais, os presentes de Natal de seus familiares e amigos. E preenchendo os cupons da promoção estarão concorrendo aos prêmios da promoção Comprar Aqui da Sorte da CDL Brusque e de seus associados”, comenta Kohler.

Estabelecimentos Participantes

A Comprar Aqui Dá Sorte é uma campanha aguardada por clientes e também pelos associados da CDL Brusque. O empresário Adilson Merízio, proprietário do Auto Posto Memo, participa da entidade há mais de 10 anos e desde as primeiras edições da promoção é participante.

“É um atrativo para quem vem abastecer e também uma campanha com muita credibilidade. Quando ela inicia, os clientes sempre pedem e não esquecem do cupom. Então, é uma ação muito legal, que fazemos questão de sempre participar”, contou.

Ele compartilha que vários clientes do estabelecimento já foram contemplados. “Tem muita gente que procura o posto porque sabe que saiu prêmio em edições anteriores e diz que somos ‘pé-quente’. Desde que participamos, já tivemos clientes contemplados com três prêmios grandes que foram um carro, duas motos, e vários vale-compras. Tomara que neste ano o ganhador seja algum dos nossos clientes novamente”, afirmou.

Associado há mais de uma década

Eduardo Brogni, sócio proprietário da Zeno Auto Peças. Associado da CDL Brusque há mais de 15 anos, a empresa também participa da promoção.

“Há cerca de dez anos somos adeptos da Comprar Aqui Dá Sorte, porque acreditamos que é uma ação muito aguardada pela população. Antes mesmo de iniciar o período de vigência os clientes perguntam se vamos participar. Além disso, penso que é uma maneira de apresentar a loja a novos consumidores. Ano passado postamos um vídeo em nossas redes sociais falando da promoção e várias pessoas vieram até o estabelecimento depositar os cupons e conheceram o nosso negócio”, pontuou.

Ele fala que a expectativa para este ano é que o prêmio vá para um dos consumidores da loja.

“Ainda não tivemos a felicidade de um dos nossos clientes ser contemplado, mas tenho fé que esse ano vamos ser sorteados”, projeta.

Primeira participação

A proprietária da Lemus Calçados, Eni Terezinha Barni, é associada à CDL há mais de 30 anos e participa desde a primeira edição da campanha.

“Acredito que a promoção valoriza o comércio local, então sempre vamos participar e apoiar essas ações. Além de ser um diferencial que oferecemos ao nosso cliente, que ao comprar no estabelecimento vai concorrer a prêmios”, frisa.

Ela conta que ao longo dos anos vários prêmios foram para clientes do estabelecimento e é sempre uma alegria para todos os colaboradores, que também ficam na expectativa do resultado.

“Tivemos vários consumidores sorteados já e sempre ficamos muito felizes com esse resultado. Obviamente tem alguns que são muito marcantes. No dia do sorteio também sempre acompanho ali na praça, quando volto para a loja os colaboradores perguntam ‘teve cliente sorteado?’. Todos ficam na torcida, tanto os clientes, como nós”, completa Eni.

Thiago Corrêa da Silva, proprietário das Ópticas Machota, é associado CDL desde o início deste ano e esta é a primeira vez que participa da promoção.

“Acredito que a campanha oferece um diferencial ao cliente, ele vêm até a loja para resolver uma necessidade e consequentemente concorre a prêmios. Então sei que será um sucesso como nos anos anteriores”, finaliza.

Saiba Mais

A Promoção Comprar Aqui dá Sorte é uma realização da CDL Brusque, com patrocínio da Sicoob MaxiCrédito, Sicredi e Sindilojas.

A lista de todos os estabelecimentos participantes pode ser conferida no site da CDL, ou clicando aqui.

