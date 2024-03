Comunidade do bairro Limoeiro recebe escola de tempo integral, em Brusque

A comunidade do Loteamento Ema II, no bairro Limoeiro, recebeu nesta sexta-feira, 1º, a Escola de Tempo Integral Professor Raul Amorim. A nova unidade vai atender cerca de 270 crianças do berçário a 3ª série do ensino fundamental.

O prédio conta com cozinha, refeitório, salas administrativas e 15 salas de aulas projetadas para oferecer maior conforto e concentração aos estudantes durante as aulas, com iluminação, mobiliário ergonômico e recursos tecnológicos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem.

Durante a inauguração, o prefeito de Brusque, André Vechi, destacou os investimentos na educação, e o trabalho do Município para reduzir a fila de espera por vagas em creches na região.

“A gente assumiu a gestão com mais de 1,5 mil crianças na fila de espera para uma vaga em creche, e já reduzimos em 500 vagas este número. Além disso, iniciamos a construção da nova creche da Limeira, e parcerias com a rede privada para fazer mais creches. Já estamos trabalhando na construção de uma nova unidade no bairro Dom Joaquim. A gente tem trabalhado em diversas frentes para garantir aos pais um lugar para os filhos enquanto trabalham”, ressaltou Vechi.

A moradora do bairro Limoeiro, Adriana Servo, de 36 anos, está animada para que a pequena Isadora Servo, de 6 anos, comece as aulas. Ela conta que a vaga vai ajudar não só na educação da filha, como também na rotina e economia da família.

“É melhor, né? Tanto para trazer, quanto para buscar ela, porque meu marido traz, e eu venho buscar de tarde. Porque daí eu fico o dia inteiro trabalhando, senão eu ia ter que pagar uma babá para ficar meio período. Achei a escola muito bonita. Para quem não tinha nada e agora tem uma escola dessa, está ótimo”, disse empolgada.

Projetada para que os alunos também desfrutem dos espaços externos, a escola contará com uma horta que está sendo produzida, além de ambientes para atividades destinadas a cada faixa etária. A prefeitura informou que em breve será construída uma quadra esportiva.

A obra foi concluída na gestão passada e a atual investiu mais de R$ 500 mil na compra de equipamentos, materiais, e toda a estruturação necessária para receber os alunos do berçário, ensino infantil, pré-escola e 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental.

Tempo integral

A Escola Professor Raul Amorim é uma das quatro unidades contempladas no Programa da Escola em Tempo Integral em Brusque. As outras três são: Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no bairro Azambuja; Carlos Fuzão, no bairro Santa Luzia; e Edith Gama Ramos, no bairro Cedro Grande.

A aulas serão de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, e na sexta, das 7h30 às 13h. Os horários serão organizados considerando dois momentos de intervalo de 15 minutos cada, um em cada período e um momento de 1h30 minutos para o almoço dos alunos.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que são 36 horas semanais de estudos, e além das matérias regulares já aplicadas, a grade ofertada será ampliada para diversas áreas.

“O Programa de Tempo Integral tem como objetivo promover o desenvolvimento humano e social dos educandos. Isso é alcançado por meio da ampliação da jornada escolar, que incluem atividades de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, esporte e lazer, interação familiar, cultura e artes, cultura digital, robótica, educação em direitos humanos e cidadania, entre outros”, reforçou Franciele.

Até o mês de maio, a Secretaria Municipal de Educação prevê a abertura de mais 110 vagas na unidade.

