O Marcílio Dias tem sete jogadores no departamento médico, que não estarão à disposição do técnico Waguinho Dias para o jogo deste sábado, 2, contra o Brusque. A partida começa às 16h30 no Estádio das Nações, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense.

As baixas mais recentes são de Airton e Juninho Tardelli. O lateral-esquerdo, recordista em títulos pelo Brusque, sofreu um desconforto no adutor esquerdo e aguarda o resultado do exame médico. Já o camisa 10 tem uma contratura da panturrilha esquerda.

O volante Ícaro, que passou por cirurgia no joelho durante a Copa Santa Catarina, segue no processo pós-operatório. Sem previsão para retorno, o lateral-esquerdo Felipe Santana está com os mesmos problemas pulmonares que teve durante a Copa SC.

Também vêm desfalcando o Marcílio Dias: o volante Matheus Neris, em tratamento de fascite plantar; o atacante William Henrique, na recuperação de uma contratura na panturrilha direita; e o volante Marquinhos, com contratura na parte da frente da coxa esquerda.

Leia também:

1. As informações da partida deste sábado

2. Waguinho Dias enfrenta o Brusque pela primeira vez desde sua saída

3. Luizinho Lopes foca em recuperação física e mental do Brusque para enfrentar o Marcílio Dias

4. Como assistir à partida

5. Brusque tem vantagem no histórico do confronto

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: