O Brusque não teve tempo para treinar entre a vitória sobre o Sampaio-RR na Copa do Brasil e a partida contra o Marcílio Dias, que começa às 16h30 deste sábado, 2, no Estádio das Nações, pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense. Precisando de pelo menos um empate para garantir a classificação, o quadricolor focou a véspera da partida em trabalhos regenerativos.

O técnico Luizinho Lopes relata o que é possível fazer no curto intervalo entre as duas partidas. “Este momento é de uma preparação mental. A gente acaba de chegar de uma longa viagem, de um objetivo importante conquistado na Copa do Brasil. Chegamos por volta das 19h [de quinta-feira, 29] em Brusque.”

“Tentando ao máximo recuperar fisicamente os jogadores, com nossos pré-treinos, nosso departamento médico. E com tudo que temos de condições com relação à recuperação de um jogador. Principalmente a [recuperação] mental”, completa.

Dentro da concentração, será possível passar aos jogadores instruções sobre o Marcílio Dias e a abordagem para a partida. O treinador também explica que jogadores como Éverton Alemão e Jhemerson, que foram desfalques nas últimas rodadas e ganharam alguns minutos no jogo em Roraima, deverão estar novamente em campo.

Leia também:

1. As informações da partida deste sábado

2. Waguinho Dias enfrenta o Brusque pela primeira vez desde sua saída

3. A vitória sobre o Sampaio-RR na Copa do Brasil

4. Como assistir à partida

5. Brusque tem vantagem no histórico do confronto

“Ainda temos a concentração hoje à noite para estudarmos o adversário. A preparação vai ser muito mental, por meio de vídeo. Realmente, não dá para treinar. É humanamente impossível.”

“É um adversário que está vivendo um bom momento. Apesar de não terem vencido [o Vasco], eles se comportaram bem. Durante todo o Campeonato Catarinense estão sendo regulares. É realmente uma boa equipe, fazendo um bom campeonato. A gente reconhece isto.”

Por fim, Luizinho Lopes destaca o retrospecto do Brusque sobre o Marcílio Dias e os dois últimos jogos que ele próprio teve contra o arquirrival do quadricolor. Em 2023, a equipe brusquense venceu a Recopa Catarinense por 1 a 0, no Augusto Bauer; no jogo pelo estadual, o confronto terminou em 0 a 0 no Gigantão das Avenidas.

“Também temos as nossas capacidades, nossas experiências, nosso histórico positivo neste jogo. É um jogo em que o Brusque consegue se sobressair muito bem. A gente entende que é um clássico, então vamos neste espírito. Respeitando o sentimento do torcedor, da nossa diretoria. E o nosso, que também já vivenciamos.”

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: