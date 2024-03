A empresária Rita Cassia Conti, vice-presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá – ACIBr, foi empossada na quinta-feira, 29, como vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc.

O evento, realizado na Arena Opus, em São José, contou com a presença do governador, Jorginho Mello, do senador Esperidião Amin, de deputados federais e estaduais, além de lideranças empresariais de todo o estado.

Rita, que foi a primeira mulher a presidir a ACIBr, entre 2019 e 2023, agora assume oficialmente o desafio de, ao lado do presidente Elson Otto, comandar a Facisc, considerada a maior entidade representativa do setor produtivo de Santa Catarina.

“Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, vejo quantos desafios temos pela frente. A Facisc hoje tem mais de 40 mil associados, divididos em 149 associações empresariais de todos os portes. É o maior hub de conexão e cooperativismo voluntário do estado. Vou me dedicar muito de corpo, alma e coração para levar nossa entidade, nossa região sempre à frente na federação”, declarou.

Elson Otto, presidente empossado da Facisc, destaca a importância de ter Rita como vice-presidente da entidade. “Já no primeiro encontro com a Rita, tivemos uma sinergia muito grande. Estou muito feliz com a participação dela. Temos trocado muitas informações e tomado decisões em conjunto. Ela é uma mulher que admiro muito e considero um grande acerto em tê-la para o nosso sistema. Vamos continuar o trabalho para fortalecer e defender a classe empresarial catarinense”, comentou.

Uma comitiva da ACIBr, formada por membros da diretoria da entidade, coordenadores de Núcleos e colaboradores, também esteve no evento e prestigiou a posse de Rita como vice-presidente da federação.

Dever cumprido

Sérgio Rodrigues Alves, presidente que deixou o cargo disse que sai com o dever cumprido e destacou a importância do associativismo. “O associativismo é a arte de fazer o bem, a arte de ajudar. Vamos continuar juntos a trabalhar pelo setor produtivo”.

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – Cacb, Alfredo Cotait, destacou o papel das associações empresariais e a defesa da livre iniciativa. “Juntos podemos defender cada vez mais a economia do Brasil. Acredito que unidos podemos fazer, sim, uma melhor nação”.

Em seu discurso, o governador Jorginho Mello foi aplaudido ao falar que vai entregar 50 estradas recuperadas até o final de 2024. “Sabemos que para empreender é necessário infraestrutura, e isso se faz com estrada boa, energia elétrica e internet”, destacou. A infraestrutura é uma das maiores reivindicações da FACISC através do levantamento Voz Única, que mapeia as principais necessidades do estado há mais de 16 anos.

Encontro Facisc

Além da solenidade de posse, empresários integrantes do sistema de todo o estado tiveram na quarta-feira, 28, e na quinta-feira, 28, dois dias de programação com atividades relacionadas ao empreendedorismo, gestão, liderança, associativismo e representatividade. Durante o evento também foram realizados o Empreende Mulher Catarinense, o Empreender Go, além de uma Feira de Negócios e a entrega do Prêmio Inova +. As novas diretorias do Conselho Estadual de Inovação (Ceni), do Núcleo Estadual de Inovação (NEA), da Fundação Empreender e do Instituto DEL também foram empossadas durante o evento.

Empreende Mulher

Ao longo da programação das atividades também foi realizado o Empreende Mulher Catarinense, encontro estadual promovido pelo Conselho Estadual das Mulheres Empresárias (Ceme) com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de lideranças femininas no meio empresarial. Mais de 600 empreendedoras catarinenses participaram do evento.

Na manhã de quinta-feira, 29, a vice-presidente Rita Conti foi a palestrante principal do encontro, com o tema: “Do empreendedorismo ao associativismo: lições de uma trajetória inspiradora”, onde apresentou seu case de sucesso, contando um pouco sobre a sua caminhada. “Fui presenteada com essa oportunidade, em falar para tantas mulheres de todo o estado. Foi uma grande honra participar desse momento e tenho certeza que essa troca de experiências só tem a contribuir e engrandecer ainda mais as lideranças empresariais da nossa região e do estado”, pontuou.

Na oportunidade, integrantes do Núcleo de Mulheres Empresárias da ACIBr também marcaram presença no encontro.