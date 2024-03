O Brusque tem um clássico diante do Marcílio Dias neste sábado, 2, que decidirá sua vida no Campeonato Catarinense. Se vencer, poderá chegar até o quarto lugar; se perder, poderá ser eliminado já na primeira fase, algo inédito no atual formato da competição. A partida começa às 16h30 deste sábado, 2, assim como todos os outros jogos da rodada.

Basta um empate com o Marcílio Dias no Estádio das Nações para garantir a classificação. Neste cenário, o Brusque poderá terminar a primeira fase na sexta, sétima ou na oitava posição. Se empatar, apenas o jogo entre Figueirense e Inter de Lages não teria influência.

Uma vitória pode levar o quadricolor ao quarto lugar. Para isto, é necessário também que Barra x Hercílio Luz termine empatado, e que o Figueirense não vença o Inter de Lages. Também é possível que, mesmo com uma vitória, o Brusque não vá além do sexto lugar.

Em caso de derrota, o foco é em outras três partidas: Nação x Joinville; Criciúma x Chapecoense; e Concórdia x Avaí. Se pelo menos dois dos três times em negrito vencerem, o Brusque será eliminado do Catarinense. Se apenas um dos times sair vitorioso, o quadricolor se classificará no oitavo lugar.

Leia também:

1. As informações da partida deste sábado

2. Waguinho Dias enfrenta o Brusque pela primeira vez desde sua saída

3. A vitória sobre o Sampaio-RR na Copa do Brasil

4. Como assistir à partida

5. Brusque tem vantagem no histórico do confronto

A 11ª rodada

Sábado, 02/03 – 16h30

Figueirense x Inter de Lages – Orlando Scarpelli

Criciúma x Chapecoense – Heriberto Hülse

Nação x Joinville – Arena Joinville

Brusque x Marcílio Dias – Estádio das Nações

Concórdia x Avaí – Domingos Machado de Lima

Barra x Hercílio Luz – Gigantão das Avenidas

Pior campanha

É a primeira vez, no atual formato, que o Brusque define seu destino apenas na última rodada do Catarinense. Em 2020, quando o campeonato ainda tinha 10 clubes, o Brusque era o líder e utilizou um time praticamente reserva. Perdeu por 1 a 0 para o Figueirense e foi ultrapassado pelo Avaí no saldo de gols.

Em 2021, já classificado, venceu o Próspera por 3 a 1 e garantiu a vice-liderança. No ano do título, em 2022, foi o líder, com 24 pontos. E no primeiro Catarinense sob o comando de Luizinho Lopes, foi o terceiro colocado, com 19 pontos, invicto: com quatro vitórias e sete empates.

Entre os quatro

Das quatro edições do Campeonato Catarinense realizadas desde 2020, o Brusque foi finalista em três: 2022 (campeão), 2020 e 2023 (vice-campeão). Em 2021, caiu nas semifinais diante do Avaí.

De 2022 a 2023, o Brusque esteve invicto no estadual por 29 partidas. É a sequência mais longa do século XXI na competição.

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe Brusque x Marcílio Dias em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 16h.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: