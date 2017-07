Conferência de Assistência Social de Guabiruba acontece na próxima semana

Está chegando a 8ª Conferência Municipal da Assistência Social de Guabiruba. O evento será realizado na terça-feira, 18, a partir das 13h30, na Câmara de Vereadores. O tema de 2017 é “Garantia dos Direitos no Fortalecimento do Suas”, onde o objetivo será analisar os trabalhos realizados até o momento, identificando as melhorias necessárias.

Toda comunidade está convidada a participar da Conferência, que estabelecerá as metas para os próximos anos. Conforme a secretária de Assistência Social, Habitação e Emprego, Neide Luzeti Hort, esses espaços são de caráter deliberativo e oportunizam o debate e avaliação da Política de Assistência Social e a ideia de novas diretrizes no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários.

“É muito importante que as pessoas participem desses momentos com ideias, pois a conferência indica rumos a serem trabalhados na área da assistência”.

Realizada pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a conferência promove a discussão coletiva, fortalecendo a sociedade civil na busca de seus direitos, além de oportunizar a participação cidadã na avaliação das ações governamentais e priorizar a implementação das políticas do SUAS no município, estado e união.