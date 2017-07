Troco Solidário do Sindilojas contempla Lar Menino Deus

O Sindicato do Comércio Varejista de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sindilojas) realizou na quarta-feira, 12, a entrega dos valores arrecadado ao longo do primeiro semestre de 2017 pela campanha Troco Solidário.

Desta vez, a entidade contemplada foi o Lar Menino Deus, que recebeu a doação de R$ 2.288, arrecadados em 50 pontos de estabelecimentos de Brusque. Esta foi a segunda entidade a ser contemplada pelo Troco Solidário.

Na oportunidade, o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd falou da satisfação da entidade em poder contribuir para mais uma instituição. “Foi um volume significativo de moedas arrecadadas e vimos o quanto as pessoas ajudaram. E com certeza esse troco, esses centavos fizeram e fazem a diferença para quem recebe. Agradecemos a todos os empresários que aceitaram participar dessa campanha e principalmente a população que tem contribuído. Que todos continuem ajudando essas entidades que precisam tanto”.

Para a diretora e assistente social do Lar, Helena Dias, os recursos doados são imprescindíveis para a manutenção do Lar e o atendimento às 13 pessoas que atualmente são assistidas pela instituição, 24h por dia.

“Esse valor é significativo e vai nos ajudar muito, já que o nosso país está em uma situação difícil, e para as entidades não é diferente. Cada moeda que estava nas urnas representa o amor de cada um que contribuiu para essa campanha e agradecemos a todos que depositaram sua colaboração”.

Neste ano, o Lar Menino Deus celebra seus 21 anos de fundação, com atendimento 100% filantrópico, no acolhimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que possuem alto grau de comprometimento e dependência e não possuem retaguarda familiar.

Próxima contemplada

A partir de segunda-feira, 17, até o mês de dezembro, o Troco Solidário estará nas lojas participantes da campanha e irá arrecadar os valores para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. A população poderá participar no ato da compra, com a doação do troco ou de parte dele em uma das urnas, identificadas nos caixas das lojas que aderiram à ideia. Todo o dinheiro arrecadado no período será doado para a Rede.